Coupe du monde 2023 | Une pré-sélection de 18 joueurs pour l’Australie… sans Ben Simmons

Médaillée de bronze des derniers Jeux olympiques, quatrième du dernier Mondial et tenante du titre de l’Asia Cup, l’Australie fera à coup sûr partie des nations à surveiller lors de la Coupe du monde 2023 et il n’y a qu’à jeter un oeil à sa pré-sélection de 18 joueurs pour s’en convaincre.

En effet, pas moins de 10 joueurs NBA ont été appelés par le sélectionneur Brian Goorjian : Josh Giddey (Thunder), Patty Mills (Nets), Joe Ingles (Bucks), Josh Green (Mavericks), Matisse Thybulle (Blazers), Jock Landale (Suns), Dyson Daniels (Pelicans), Matthew Dellavedova (Kings), Xavier Cooks (Wizards) et enfin Jack White (Nuggets).

À leurs côtés, on retrouve donc 8 joueurs supplémentaires, qui jouent un peu partout dans le monde, et certains ont même évolué en NBA par le passé : Dante Exum (Partizan Belgrade), Thon Maker (Fujian Sturgeons), Nick Kay (Shimane Susanoo Magic), Chris Goulding (Paris Basketball), Sam Froling (Levanga Hokkaido), Will McDowell-White (New Zealand Breakers), Keanu Pinder (Perth Wildcats) et Duop Reath (Al Riyadi Beirut).

Outre Aron Baynes, le principal absent de cette pré-sélection se nomme évidemment Ben Simmons, pourtant pressenti pour représenter les « Boomers » en Indonésie, au Japon et aux Philippines du 25 août au 10 septembre. Cette absence n’est cependant pas définitive, car s’il se rétablit comme espéré de sa blessure au dos, le joueur des Nets pourra être intégré au groupe par son sélectionneur.

Pour rappel, l’Australie a hérité du « groupe de la mort » (le E) lors du prochain Mondial, face à l’Allemagne, la Finlande et le Japon à Okinawa. En cas de qualification pour le second tour, à l’une des deux premières places de son groupe, elle croisera ensuite avec la poule F, celle de la Slovénie, pour espérer atteindre les quarts-de-finale.