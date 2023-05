Les Hornets prêts à prendre le pari Emoni Bates ?

Après s’être inscrit à la prochaine Draft NBA, Emoni Bates tente désormais de convaincre les franchises de le choisir. En effet, l’ancien prodige des lycées américains a réalisé cette semaine un « workout » avec les Hornets. Pour rappel, ces derniers possèdent cinq choix de Draft (lottery, #27, #34, #39 et #41).

« Le workout a été excellent. L’énergie était bonne, tout le monde était sur la même longueur d’onde » a ainsi assuré le joueur, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux des Hornets. « Tout le monde essaie de s’améliorer, il y a de l’énergie positive ici. J’aime cet environnement ».

Il n’y a pas si longtemps, Emoni Bates était l’un des meilleurs lycéens du pays, et était considéré comme un énorme prospect, possible premier choix de la Draft 2023. Depuis, la hype a très fortement chuté.

Car beaucoup de choses se sont passées depuis. Alors qu’il avait rejoint l’université de Memphis sous la houlette de Penny Hardaway, il s’est cassé les dents sur une opposition plus physique sur les ailes. Repositionné meneur, un poste qu’il n’avait jamais occupé au lycée, il a eu beaucoup de mal à s’adapter, avant d’être finalement gêné par les blessures. Il n’est donc resté qu’une seule année chez les Tigers, pour 9.7 points de moyenne en 18 rencontres.

Il a ainsi choisi de rejoindre Eastern Michigan, dans sa ville natale d’Ypsilanti, pour retrouver des couleurs. Problème : sa saison a débuté par une suspension après avoir été contrôlé avec une arme à feu dans sa voiture…

Et s’il a finalement pu réintégrer l’équipe, et qu’il a retrouvé de l’élan sur le plan du scoring (19.2 points), il a évolué dans une équipe de très faible niveau (8 victoires et 23 défaites), et son efficacité est globalement plus que suspecte (41% aux tirs, 2.5 pertes de balle pour 1.3 passe). De quoi refroidir pas mal de monde.

Il s’est tout de même présenté à la Draft 2023, mais avec une carrière universitaire décevante ainsi que ses soucis extra-sportifs, sa cote a énormément baissé. Et il est bien difficile de le situer dans la cuvée, les franchises ayant discuté avec ses proches le plaçant de la 20e à la 45e place. Là où les Hornets ont donc quatre choix.