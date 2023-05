Nikola Jokic : « Nous savons qui nous devons arrêter »

Après avoir tranquillement dominé les deux premières rencontres de la série, les Nuggets se sont cette fois-ci inclinés lors du Game 3, face à une équipe des Suns beaucoup plus déterminée et dans l’urgence.

« Nous ne sommes pas démoralisés » a relativisé Mike Malone, après le match. « Je pense que nos gars comprennent que c’est une bonne équipe en face, mais que nous pouvons beaucoup mieux jouer. Personne dans ce vestiaire ne pensait que nous allions arriver en demi-finale de conférence et sweeper les Suns avec tout le talent qu’ils ont. C’est une défaite. Nous ne nous réjouissons pas trop lors des victoires, nous ne nous décourageons pas trop lors des défaites. Soyons honnêtes avec nous-mêmes lors de la prochaine séance vidéo et voyons ce que nous pouvons faire de mieux. Je pense que le thème dominant est que nous avons tous le sentiment que nous aurions pu jouer de manière beaucoup plus physique et agressive ce soir ».

Si Denver a perdu ce match, c’est en grande partie la faute de Devin Booker. Car l’arrière de Phoenix a tout simplement été exceptionnel ! Il a ainsi pris feu dès le premier quart-temps avec 18 points inscrits et le reste de la rencontre a été un récital de sa part, pour un chef-d’œuvre conclu avec 47 points, 9 passes décisives, 6 rebonds et 3 interceptions à 20/25 au tir dont 5/8 à 3-points.

« Notre défense sur Devin Booker a été inacceptable » s’est agacé Michael Malone. « Nous l’avons laissé prendre des 3-points faciles. Nous devons être bien meilleurs. Vous ne pouvez pas donner à cette équipe des points faciles, après des pertes de balles, des rebonds offensifs ou des lancers-francs ».

Nikola Jokic n’a pas suffi

Pourtant, Nikola Jokic a réalisé une performance dantesque avec 30 points, 17 passes décisives et 17 rebonds. Il s’agit de son 9e triple-double en playoffs, ce qui lui permet d’égaler le record de Wilt Chamberlain pour un pivot. Il est également devenu le premier joueur de l’histoire de la NBA à réaliser un match de playoffs avec au moins 25 points, 15 passes décisives et 15 rebonds.

La preuve de son influence ? Alors que Denver affichait un +/- de +5 pendant les 42 minutes où il était sur le parquet, ce +/- était de -12 lors des 6 minutes durant lesquelles le « Joker » s’est reposé…

C’est notamment le début de quatrième quart-temps qui a posé problème, Nikola Jokic quittant ses coéquipiers en fin de troisième quart-temps à +1 (88-87) et les retrouvant à -9 (88-98). Un 10-0 qui a obligé Mike Malone à très vite appeler un temps-mort pour remettre son double MVP en jeu. Car en plus des 47 points de Devin Booker, la défense des Nuggets a également dû gérer la présence de Kevin Durant, auteur de son côté de 39 points.

« Nous connaissons le problème et nous savons qui nous devons arrêter, mais ce sont des joueurs talentueux » s’est exprimé Nikola Jokic à propos de Devin Booker et de Kevin Durant. « Je dis toujours qu’ils sont probablement les deux meilleurs scoreurs de la ligue à l’heure actuelle, capables de créer leur tir. Les équipes peuvent les prendre à deux et ils inscriront toujours des tirs difficiles. Mais je pense que nous avons eu nos chances et nous croyons en ce que nous faisons, et j’espère que nous ferons beaucoup mieux dimanche ».

Les Nuggets devront en effet faire beaucoup mieux dimanche, notamment sur le plan défensif. Le Game 4 sera la bascule de la série, et Denver n’a en aucun cas envie de rentrer dans le Colorado à 2-2.

« J’ai confiance en nos joueurs lorsque nous sommes confrontés à l’adversité » a conclu le coach des Nuggets. « C’est une équipe qui a traversé beaucoup d’épreuves ces trois ou quatre dernières années. Des déficits de 3-1, des blessures, peu importe. Cette équipe réagit toujours. C’est dans notre nature, c’est dans ma nature, et je pense que nous allons continuer à nous battre quoi qu’il arrive ».