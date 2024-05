Le MVP de la nuit | Devin Booker, taille patron

Pour la troisième fois des playoffs déjà, Devin Booker a dépassé la barre des 40 points et c’est sans doute son meilleur match de la campagne 2023. Car sans Chris Paul et avec un déficit de 2-0 à remonter, l’arrière et ses coéquipiers n’avaient pas le droit à l’erreur dans ce Game 3 contre les Nuggets.

Devin Booker a ainsi rapidement pris les choses en main avec 18 points dans le premier quart-temps.

« Je savais que j’aurais plus le ballon et plus de responsabilités », commente-t-il ainsi par rapport à l’absence de « CP3 ». « Je devais trouver l’équilibre entre être agressif et impliquer les autres, Kevin Durant notamment. »

Le triple All-Star a très bien alterné entre ses shoots et son envie de faire mal à la défense de Denver et sa volonté de faire jouer les autres puisqu’il termine également avec 9 passes décisives. Son dernier quart-temps fut parfait avec 12 points à 5/5 au shoot et 3 offrandes.

Résultat des courses : 47 points à un incroyable 20/25 au shoot en 43 minutes sur le terrain ! Une démonstration offensive et un match de patron pour l’emporter et revenir à 2-1 dans la série.

Sur un nuage, il a encore joué plus de 40 minutes, comme à chaque fois depuis le début des playoffs. N’a-t-il pas les jambes lourdes à porter son équipe comme ça ? « Je me sens tellement bien physiquement », répond-il.

Quand on voit sa prestation, difficile de lui donner tort…

Devin Booker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHX 76 28 42.3 34.3 84.0 0.4 2.1 2.5 2.6 3.0 0.6 2.1 0.3 13.8 2016-17 PHX 78 35 42.3 36.3 83.2 0.6 2.6 3.2 3.4 3.1 0.9 3.1 0.3 22.1 2017-18 PHX 54 35 43.2 38.3 87.8 0.5 4.0 4.5 4.7 3.1 0.9 3.6 0.3 24.9 2018-19 PHX 64 35 46.7 32.6 86.6 0.6 3.5 4.1 6.8 3.1 0.9 4.1 0.2 26.6 2019-20 PHX 70 36 48.9 35.4 91.9 0.4 3.8 4.2 6.5 3.0 0.7 3.8 0.3 26.6 2020-21 PHX 67 34 48.4 34.0 86.7 0.5 3.7 4.2 4.3 2.7 0.8 3.1 0.2 25.6 2021-22 PHX 68 35 46.6 38.3 86.8 0.7 4.4 5.0 4.8 2.7 1.1 2.4 0.4 26.8 2022-23 PHX 53 35 49.4 35.1 85.5 0.9 3.7 4.5 5.5 3.0 1.0 2.7 0.3 27.8 2023-24 PHX 68 36 49.2 36.4 88.6 0.8 3.7 4.5 6.9 3.0 0.9 2.6 0.4 27.1 Total 598 34 46.4 35.7 87.0 0.6 3.5 4.0 5.0 3.0 0.9 3.0 0.3 24.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.