Draymond Green désormais chargé du cas Anthony Davis

C’était l’une des rares séquences où Anthony Davis a été servi pour jouer en isolation. Mais en cette fin de première période, « AD » n’a pas été en mesure de prendre le dessus sur Draymond Green. Celui-ci a d’abord contesté sa prise de vitesse, pour une pénétration, puis l’a perturbé sur son « spin move » qui s’est terminé en ballon perdu pour les Lakers.

L’action est symptomatique d’une soirée compliquée pour l’intérieur des Lakers, et de l’envie, en face, de jouer avec « plus de force des deux côtés du terrain », selon Draymond Green. Ce dernier, alors que Kevon Looney, malade, était poussé sur le banc, a été le principal chien de garde de « AD » dans ce Game 2.

« J’ai pris les mêmes tirs que lors du Game 1, je les ai juste ratés. Des tirs au niveau de la ligne des lancers-francs, des ‘floaters’ après l’écran : c’était exactement la même chose. Je n’ai pris aucun tir que je n’avais pas pris dans le premier match », minore Anthony Davis au sujet de ce changement de « matchup » pour lui.

La stratégie défensive des Warriors a pourtant eu un impact indéniable sur sa performance. Après une énorme première sortie à 30 points et 23 rebonds, il a dû se contenter de sa plus petite production des playoffs : 11 points et 7 rebonds. Différence notable entre les deux rencontres, son ratio de tirs : 11/19 et 8/8 aux lancers-francs contre seulement 5/11 cette nuit et un seul lancer-franc tiré.

L’intérieur a moins shooté car il a été moins servi par ses coéquipiers. LeBron James et les autres ont été mieux tenus sur le dribble. Or, « AD » avait beaucoup marqué lors du match précédent après des pénétrations de ses partenaires pour attirer l’aide et le libérer.

« On peut jouer cette même défense et il peut faire un grand match »

Au-delà du fonctionnement collectif, il y a le facteur Draymond Green qui a davantage été au contact physique que Kevon Looney. « Draymond a été brillant. Il est notre moteur, on a décidé de le mettre sur Davis ce soir dès le début. Il nous a permis de prendre un bon départ défensivement grâce à son agressivité », décrit Steve Kerr.

Comme le note Kevin O’Connor, Draymond Green a défendu sur Anthony Davis sur 39 possessions lors du Game 2, Kevon Looney étant limité à 15 possessions et d’autres Warriors à 9 possessions. Dans le Game 1, Kevon Looney était le premier défenseur sur AD avec 45 possessions, contre 27 pour Draymond Green et 8 pour les autres Warriors.

« Draymond peut se mesurer à n’importe qui. Il se débrouille bien face à des joueurs plus grands et plus petits. Il est incroyablement vif sur ses appuis pour sa taille, il a de longs bras et c’est une véritable peste. […] Dray a fait un travail incroyable sur (Davis) ce soir. C’est difficile mais on sait qu’il en est capable et on va lui faire confiance pour continuer à essayer de le ralentir », affiche Klay Thompson.

Pour éviter ce ralentissement, à Anthony Davis aussi de se faire violence pour aller au contact. « Si A (Davis) n’essaie pas de l’attaquer, (Green) s’intéresse à la deuxième action lorsque le ballon passe par A. Il est excellent dans ce domaine, qu’il doive changer en défense ou parler à son gars pour qu’il comprenne ce qui se passe », remarque Darvin Ham, en réclamant indirectement plus d’agressivité de la part de son joueur.

« On doit revenir en arrière et chercher des moyens de faire bouger A, de le placer dans différents espaces, des actions différentes, d’essayer de diversifier son attaque », énumère le coach.

De son côté, Drayond Green et les Warriors cherchent justement à l’empêcher de trouver ses zones préférentielles : « Quand on essaie de lui faire faire des choses à notre manière, on rend les choses un peu plus difficiles. Cela dit, on peut jouer cette même défense et il peut faire un grand match. »