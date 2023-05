À Miami, on prend chaque jour de repos comme une bénédiction

Privé de Jimmy Butler, le Heat s’est incliné lors du Game 2 face aux Knicks, mardi soir au Madison Square Garden. Désormais, la série est à égalité (1-1), et les deux prochaines rencontres auront lieu en Floride.

Les hommes d’Erik Spoelstra ont énormément enchainé ces dernières semaines, entre les deux matchs de « play-in » et la série à très haute intensité face aux Bucks. Logiquement, les organismes souffrent alors que les blessures s’accumulent. Bonne nouvelle : le Game 3 aura lieu samedi, soit quatre jours après le Game 2.

« La majeure partie de l’année, nous avons joué tous les deux jours » a rappelé Gabe Vincent. « Chaque fois que nous avons un jour de repos supplémentaire, nous en profitons. Nous nous en réjouissons. Je sais que beaucoup de gars ont des enfants et des familles et je suis heureux qu’ils puissent passer du temps avec eux pendant cette période stressante. Mais nous allons récupérer, nous faire soigner, tout ce dont les gars ont besoin, et nous attendons avec impatience le Game 3 ».

En plus de la fatigue, Miami doit ainsi faire avec les blessures. Les Floridiens ont déjà perdu deux soldats au bataillon face à Milwaukee : Tyler Herro, victime d’une fracture de la main droite, ainsi que Victor Oladipo, gravement blessé au genou. Ne pas oublier ceux qui jouent avec des pépins physiques : on pense à Bam Adebayo gêné aux ischio-jambiers, ou encore à Kyle Lowry, qui souffre du genou gauche depuis le mois de février.

« Cela va être génial » s’est enthousiasmé Kyle Lowry, à propos des trois jours de repos. « Mais nous devons nous concentrer sur ce que nous avons à faire et sur la tâche à accomplir. Ils viennent ici et ils feront tout pour récupérer l’avantage du terrain. Mais nous devons profiter de l’opportunité que nous avons d’être à la maison ».

Quant à Jimmy Butler, qui a manqué le dernier match à cause d’une entorse à la cheville, son statut pour le Game 3 est toujours incertain. À noter que le match aura lieu six jours après sa blessure initiale, survenue durant le Game 1.

« Son corps vous le fera savoir, je le ferai savoir, il le fera savoir, l’équipe le fera savoir » a confié Erik Spoelstra. « Il n’y a aucun moyen de le prédire. Mais je suis heureux que nous ayons quelques jours de repos en plus. »