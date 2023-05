Le choix de la sagesse pour Jimmy Butler

Comme lors de la série face à Milwaukee, Jimmy Butler s’est retrouvé au tapis. Et comme après sa lourde chute qui l’avait touché au dos au premier tour de ces playoffs, il s’est relevé de sa grosse entorse subie lors du Game 1 remporté sur le parquet du Madison Square Garden pour terminer son œuvre magistrale.

Erik Spoelstra avait alors loué le mental de fer de son leader et sa capacité à jouer et être performant malgré la douleur. Pour le match de la nuit, c’est toutefois la sagesse qui l’a emporté. Erik Spoelstra a confié que la décision finale était revenue au staff, car s’il s’était écouté et s’il avait suivi la volonté de son joueur, Jimmy Butler aurait sans doute joué ce Game 2 !

Jimmy Butler en assistant de luxe

« À ce stade, nous avons des discussions très raisonnables. Je sais ce qu’il en pense. Je sais ce qu’il veut faire. Il ne s’agit pas d’une décision entre Jimmy et moi. Nous sommes probablement les pires personnes sur lesquelles s’appuyer pour prendre ce genre de décision », a-t-il confié avant la rencontre. « Nous devons faire appel au staff médical, au coaching staff et prendre une décision responsable. C’est la décision que nous avons prise et nous sommes tous d’accord avec elle ».

Le Heat a peut-être été conforté dans sa décision par le résultat du match de la veille dans l’autre demi-finale de conférence Est où Joel Embiid avait déclaré forfait, ce qui n’a pas empêché les Sixers de l’emporter à Boston ! Avec un Jimmy Butler en assistant de luxe sur le banc du Heat cette nuit, Miami n’a pas été loin d’en faire de même puisque les deux équipes ont fait jeu égal jusque dans les dernières minutes du match avant que les Knicks ne parviennent à prendre le dessus.

La bonne nouvelle, c’est que Jimmy Butler va désormais avoir jusqu’à samedi pour se remettre de sa blessure.

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.6 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.1 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 20.0 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.4 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.7 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.3 1.8 1.6 0.3 22.9 Total 754 33 46.8 32.2 84.2 1.6 3.7 5.4 4.2 1.4 1.7 1.6 0.5 18.2

