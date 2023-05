« À quoi ont ressemblé les dernières 48 heures pour votre équipe ? », lui demande un journaliste. « En colère, énervés », rétorque Joe Mazzulla sans faire de phrase. « Et… vous avez aimé ça ? Vous… » « Oui », répond de façon tout aussi lapidaire le coach des Celtics.

Voilà comment résumer en quelques mots l’état d’esprit des hommes du Massachusetts après leur défaite inaugurale et avant d’aborder cette seconde manche, toujours à domicile, face aux 76ers. Ces derniers ont eu beau faire revenir Joel Embiid, ils n’ont pas existé face à la réaction verte. À l’arrivée : une défaite de 34 points !

Pour la petite histoire, cette victoire des Celtics marque la 15e fois consécutive où une équipe, battue le premier match d’une série à domicile, réagit pour gagner la seconde manche.

« Je pense qu’on doit être plus fiers. C’est tout. J’ai le sentiment qu’on n’a pas été à la hauteur lors du dernier match. On voulait y aller et jouer au mieux de nos capacités. Et c’est ce qu’on a fait », juge Jaylen Brown, le meilleur marqueur de la soirée, auteur d’une grosse entame de match pour bien lancer son équipe.

Grosse entame de rencontre et de troisième quart-temps durant lequel les locaux vont prendre une avance irrémédiable (35-16). Dunk autoritaire sans contestation, panier primé puis « jumper » beaucoup plus contestés et enfin deux lancers-francs : il a « offert » quasiment à lui tout seul 14 points d’avance à son équipe (68-54).

« On doit lui tirer notre chapeau, il a déclenché toute notre dynamique. On n’avait qu’à suivre son exemple. Quand l’un de vos meilleurs joueurs donne le ton comme ça, c’est difficile de ne pas suivre », note Marcus Smart.

Notre défense s’est relâchée, on voulait revenir à ce qu’on fait de mieux

Derrière, Derrick White et Malcolm Brogdon ont pris le relais avec un haut niveau d’adresse longue distance.

« Notre force, c’est notre densité. C’est la façon dont l’équipe est construite, on a des gars comme moi, Derrick, Grant (Williams) qui jouent derrière nos deux superstars et qui sont prêts à contribuer quand ils le peuvent », résume le 6e homme de l’année, auteur de 23 points (7/15) et d’un record franchise égalé en playoffs avec ses six paniers à 3-points (6/10) en sortie de banc.

La belle performance de ce dernier était d’autant plus importante que l’une des superstars en question, Jayson Tatum, signait un non-match (7 points à 1/7 aux tirs mais +24 lorsqu’il était en jeu) en raison notamment de problèmes de fautes. Celui-ci n’avait pas encore signé le moindre match sous la barre des 10 points cette saison, ce qui n’a pas empêché Boston de marquer 121 points.

Dans le même temps, les Celtics ont réagi défensivement en signant leur meilleure performance en playoffs dans ce domaine. Étincelant lors du Game 1 (45 points), James Harden a été limité à un très modeste double-double (12 points à 2/14 aux tirs et 10 rebonds). Joel Embiid ? 15 points seulement.

« Notre défense s’est relâchée, on voulait revenir à ce qu’on fait de mieux », affiche Marcus Smart, le « DPOY » 2022. « On ne veut jamais démarrer un match en ayant le sentiment d’avoir laissé passer le précédent. On a trop souvent connu ça l’année dernière et cette année. Il s’agit maintenant de savoir si on peut faire la même chose au match suivant, maintenir le même niveau physique, la même intensité, la même approche en amont. […] On ne peut pas se relâcher », réclame Grant Williams pour finir.