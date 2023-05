Les Celtics explosent les Sixers pour égaliser : + 34 !

Mission accomplie pour les Celtics qui ont réussi à rattraper le coup après le Game 1 et à se relancer dans cette série face aux Sixers qui enregistraient le retour au jeu de Joel Embiid.

Entre le contre-coup du Game 1 et l’annonce du titre de MVP décerné à Joel Embiid, c’est dans une ambiance un peu bizarre que la rencontre a débuté, sur un faux rythme. Boston s’est cherché jusqu’en fin de premier quart-temps, moment où Marcus Smart a décrispé tout le monde en enchaînant trois paniers dont un 3-points et un tir à mi-distance au buzzer de la période (28-22). Le meneur des Celtics a remis le couvert dès le début du deuxième quart-temps tandis que Malcolm Brogdon et Jaylen Brown commençaient eux aussi à monter en puissance afin de passer à +11 au score (37-26).

L’impact de Joel Embiid se faisait surtout ressentir en défense avec trois contres en deuxième quart-temps dont un scotch magistral sur une tentative de dunk de Jaylen Brown. Jayson Tatum sorti pour trois fautes, Boston a pu compter sur le coup de pouce d’Al Horford, sur un contre et un 3-points, pour continuer de creuser l’écart (50-38) et enflammer enfin le TD Garden. Tyrese Maxey et Joel Embiid ont fait le nécessaire pour réduire l’écart avant la pause avec cette fois Tobias Harris pour répondre à Marcus Smart et scorer à la dernière seconde de la première mi-temps (57-49).

Les Celtics déchaînés

La deuxième offensive aura finalement été la bonne pour les Celtics, qui ont pu s’appuyer sur un Jaylen Brown inarrêtable avec 9 points en moins de cinq minutes au retour des vestiaires pour refaire un écart. Derrick White a alors conclu un 12-1 avec deux paniers de suite pour porter la marque à 73-55. Mais l’avalanche ne s’est pas arrêtée là puisque Malcolm Brogdon a claqué trois missiles à 3-points, accompagné par Derrick White et Grant Williams histoire de bien saler l’addition (92-65) !

Dans ces conditions, les deux coachs ont pu rapidement ouvrir leur banc, et Doc Rivers en a donc profité pour maintenir Joel Embiid à ses côtés jusqu’à la fin. Joe Mazzulla a pour sa part fait participer tout son banc à la fête, de Payton Pritchard en passant par Luke Kornet et Mike Muscala. Battus 121-87, les Sixers repartent toutefois du Massachusetts avec l’avantage du terrain dans les bagages au terme des deux premières manches.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La bascule en troisième quart-temps. C’est peu dire que les Sixers ont bu la tasse en encaissant un retentissant 35 à 16 en 12 minutes au retour des vestiaires, période durant laquelle Jaylen Brown a pris feu au début avant d’être relayé par le trio Brogdon-White-Williams. C’est le deuxième pire quart-temps de la saison pour les Sixers, limités à 16 unités. En plus d’avoir réveillé le TD Garden, les Celtics en ont profité pour sécuriser la victoire en se retrouvant à +27 à 12 minutes de la fin.

– Les Sixers en-dessous de tout. Peut-être que le retour de Joel Embiid a un peu, voire beaucoup relâché la pression sur les épaules de ses coéquipiers. La formation de Doc Rivers a en tout cas montré un visage aux antipodes du Game 1, surtout lors d’un troisième quart-temps à sens unique. James Harden n’a pas eu le même impact en attaque, Joel Embiid a fait ce qu’il a pu, et la donne a été compliquée par le triste 4/21 à 3-points (19% d’adresse) après trois quart-temps, contrastant avec le 15/37 des Celtics dans le même exercice à ce moment du match.

TOPS/FLOPS

✅ Jaylen Brown. Pour son début de deuxième mi-temps exceptionnel qui a eu le mérite de lancer les locaux vers son principal temps fort pour mettre les Sixers hors d’état de nuire. Plutôt très juste pour le reste, comme lorsqu’il s’est mué en passeur en fin de troisième quart-temps pour finir le job avec des services pour les 3-points de Malcolm Brogdon où le lay-up de Derrick White devant Tyrese Maxey.

✅ Malcolm Brogdon. Il y a des soirs comme ça ! Et ça a été l’un de ces soirs pour Malcolm Brogdon avec un joli 6/10 derrière l’arc pour ce qui ressemble à une vraie performance de « facteur X » pour Boston.

✅ ⛔️Jayson Tatum. Pas vraiment une mauvaise prestation pour le leader des Celtics, mais plutôt un non-match tant Jayson Tatum a rapidement été embêté par les fautes, concédant sa quatrième sur une manchette involontaire qui a laissé James Harden au sol un long moment. Sa prestation transparente a en revanche de quoi faire rager Philly qui n’a pas su en profiter. Car il y a peu de chances pour que JT réitère ce genre de prestation.

✅ ⛔️Joel Embiid. Après un premier quart-temps où il a semblé se tester, en évitant de forcer, Joel Embiid s’est pris au jeu ensuite en passant trois blocks puis en recommençant à avoir de l’impact en attaque. Vu la tournure de la partie après le repos, il a en revanche rapidement rejoint le banc. Mais son retour au jeu a été positif sur le plan individuel, de bon augure pour le retour en Pennsylvanie.

⛔️ James Harden. Étincelant dans le Game 1, James Harden n’a pas retrouvé la lumière sur ce Game 2, passant complètement à côté de son match comme en témoigne son 2/14 au tir, dont 0/6 de loin. Pour ne rien arranger, il s’est pris un bon coup dans le nez de la part de Jayson Tatum avant de rejoindre lui aussi le banc en toute fin de troisième quart-temps.

LA SUITE

Game 3 à Philadelphie dans la nuit de vendredi à samedi (01h30).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.