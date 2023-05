Le MVP de la nuit | Jaylen Brown, le vengeur masqué

Les Celtics connaissaient l’importance de ce Game 2 après avoir perdu le premier à domicile et pouvaient craindre l’euphorie du côté des Sixers, renforcée par le retour de Joel Embiid et l’officialisation de son sacre de MVP de la saison régulière. Il n’en a rien été.

Boston a en effet pu compter sur un Jaylen Brown impérial pour rassurer tout le monde en début de match et prendre la rencontre par le bon bout avec l’aide de Marcus Smart en fin de premier quart-temps. Le gros block de Joel Embiid sur sa tentative de dunk dans le deuxième quart-temps n’a pas découragé le vengeur masqué par la suite, bien au contraire !

Dès le retour des vestiaires, il s’est remis à attaquer le cercle avec succès, plaçant un dunk rageur au cours de sa série de 9 points sur les 11 premiers de son équipe pour porter la marque à 68-54.

Scoreur puis passeur

« Je pense qu’il faut jouer avec plus de fierté. C’est tout », estime Jaylen Brown. « J’ai le sentiment que nous n’avions pas été à la hauteur lors du dernier match, et ce soir, nous voulions donner le meilleur de nos capacités. Et c’est ce que nous avons fait. »

Philly ne s’en est jamais remis et Jaylen Brown en a profité pour enfoncer le clou en se muant cette fois en passeur au cours du festival à 3-points de Malcolm Brogdon qui a scellé le sort du match dès la fin du troisième quart-temps. Dans ce troisième quart-temps qui a fait basculer la rencontre, les MVPs se nommaient alors Jaylen Brown et Malcolm Brogdon.

« On a juste donné le ton en défense, en tâchant d’être agressif des deux côtés du terrain et d’impliquer tout le monde. Malcolm a eu un gros match, et il fallait juste se montrer agressif », a-t-il souligné après la rencontre, sans oublier de féliciter Joel Embiid pour son titre de MVP « bien mérité ».

Auteur de 25 points à 9/17 au tir, 3 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions, Jaylen Brown a en tout cas faire sa part du boulot. Les deux équipes sont désormais à égalité, et la pression va changer de camp lors des deux prochains matchs, où ce sera Philadelphie qui aura l’obligation de s’imposer à domicile.

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.5 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 31 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 26 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 34 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 35 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 34 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 36 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 Total 470 30 47.7 36.5 72.3 0.9 4.3 5.2 2.2 2.5 1.0 2.0 0.4 17.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.