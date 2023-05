Audiences : le Game 1 entre les Warriors et les Lakers explose tous les records

Entre les affiches et les nombreux rebondissements qui ont émaillé le début des playoffs, le grand public a été gâté sur le premier tour et le début des demi-finales de conférence, avec en point d’orgue l’affrontement entre les Warriors de Stephen Curry et les Lakers de LeBron James. Bonne nouvelle pour la NBA et les télévisions, les audiences suivent !

La chaîne TNT a ainsi rapporté un record d’audience historique pour le Game 1 de cette confrontation en enregistrant une moyenne de 7.4 millions de téléspectateurs, du jamais vu à ce stade de la compétition ! Un pic d’audience jusqu’à 8 millions de téléspectateurs en fin de match a même été enregistré. Il est ainsi devenu le match le plus regardé des demi-finales de conférence depuis le Game 5 entre les Lakers et le Thunder le 21 mai 2012.

Avant la rencontre de la nuit entre Boston et Philly, la chaîne, qui avait diffusé cinq rencontres des demi-finales, affichait ses meilleurs chiffres depuis 2018, avec une hausse de 18% des audiences par rapport à 2022. La tendance devrait se poursuivre et ne devraient faire qu’augmenter plus les séries traîneront en longueur.