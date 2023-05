Anthony Davis marche sur les Warriors lors du Game 1 !

Malgré leur Game 7 contre Sacramento deux jours plus tôt, les Warriors poussent le rythme et prennent les devants derrière 10 points de Klay Thompson (21-17). Après avoir raté sept de leurs huit premiers tirs, les Lakers s’appliquent à servir Anthony Davis et ses 14 points portent les Lakers. Malgré la bonne défense de Los Angeles, 10 points de Stephen Curry gardent les Warriors devant au score (31-29).



À l’image de Dennis Schroder sur Stephen Curry, la défense des Lakers imposent son rythme petit à petit et Davis continue son chantier de l’autre côté (48-44). C’est Jordan Poole qui réveille les Warriors. Le sixième homme des Warriors utilise l’agressivité des Lakers contre eux pour trouver ses tirs. Il marque trois 3-points de suite, Thompson en ajoute un quatrième, et Golden State reprend les devants (56-53). Schroeder et LeBron James attaquent alors systématiquement Jordan Poole et vivent aux lancers francs pour entrer aux vestiaires à +1 (65-64).

Au retour des vestiaires, seize points de la paire D’Angelo Russell – Austin Reaves et une défense toujours aussi intraitable lancent un 21-12 des Lakers (86-76) ! Après leur 1/8 à trois points de la première mi-temps, les Lakers font 4/9 dans ce troisième quart temps pour garder Golden State à distance. Embourbés dans la défense adverse, les Warriors terminent la période à 10/26 aux tirs et entament les douze dernières minutes bloqués à -8 (96-88).

Un 14-0 pour relancer le suspense

La paire Poole – Curry pousse en début de quatrième temps mais une faute offensive provoquée par Austin Reaves et un tir raté relativement facile pour Stephen Curry permettent à LeBron James et aux Lakers de répondre par un 11-3 pour faire passer l’écart à +14 (112-98). Dos au mur, les « Splash Brothers » et Jordan Poole répondent par un 14-0 en trois minutes trente pour revenir à égalité (112-112) !

Avec moins de deux minutes à jouer, c’est D’Angelo Russell qui vient stopper l’hémorragie. LeBron James ajoute un lancer franc et Jordan Poole manque la balle d’égalisation en prenant un tir rapide à 10 mètres. Les Lakers récupèrent donc logiquement l’avantage du terrain et mettent les Warriors dos au mur avant le Game 2 dans la nuit de jeudi à vendredi.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— JaMychal Green fait son entrée dans la rotation des Warriors. On s’attendait à ce que Steve Kerr ouvre son banc après la longue série contre Sacramento. Il l’a fait mais au lieu de donner sa chance à Jonathan Kuminga, c’est JaMychal Green qui est venu faire souffler Kevon Looney. L’intérieur, que les Lakers ont laissé ouvert, a fait mouche de loin deux fois mais à montrer ses limites en défense et au rebond. Il n’a pas joué en deuxième mi-temps.

— La défense des Lakers rigoureuse et intraitable. Lors des trois matchs après la trade deadline, les Lakers avaient utilisé un plan de jeu efficace contre les Warriors. Repousser leurs shooteurs vers la raquette et Anthony Davis en les empêchant de prendre des écrans, tout en ignorant les non shooteurs pour boucher les espaces. Cette stratégie a ralenti le mouvement des Warriors et les a forcé à prendre des tirs difficiles pendant tout le match. Jarred Vanderbilt a fait un super boulot sur Stephen Curry, le suivant partout et le limitant à 10/24 aux tirs. Les Warriors ont fini le deuxième quart temps à 11/26 aux tirs, et le troisième à 10/26 ! Ils ont trouvé plus de réussite en dernier quart temps en jouant avec Draymond Green en pivot.

— Le chantier d’Anthony Davis symbolique de l’avantage des Lakers. Derrière les 30 point et 23 rebonds d’Anthony Davis se cache la clé de cette série. Les Lakers sont dominants à l’intérieur et ça leur permet d’aller chercher des lancers-francs régulièrement. Les Warriors sont plus adroits mais auront du mal dans la raquette face à la taille de leur adversaire. Lors de ce Game 1, les points forts et points faibles de chaque équipe ont été mis en lumière. Los Angeles a fini à +26 dans la raquette (54 à 28), et +20 aux lancers francs (25/29 contre 5/6) alors que les Warriors ont terminé à +45 à 3-points (21/53 contre 6/25) ! Et malgré 14 tirs de moins pour les Lakers, leur pourcentage de réussite dans la raquette (58%) a fait la différence.

TOPS/FLOPS

✅ Anthony Davis. Agressif dès les premières minutes du match, Davis a marché sur la défense pas assez physique des Warriors. Il a terminé avec 30 points à 11/17 aux tirs, 23 rebonds, et 5 passes. Il a également ajouté 4 contres en jouant son rôle d’épouvantail dans la raquette.

✅ LeBron James. Maladroit (22 points à 9/24 aux tirs), James a tout de même eu un impact sur le match. Il a pris 11 rebonds, délivré 5 passes, et mis 3 contres pour participer à la super performance défensive de son équipe.

✅ D’Angelo Russell & Dennis Schroder. Les deux meneurs ont tenu la dragée haute aux Splash Brothers, marquant 19 points chacun. Le réveil de Russell en troisième quart-temps a fait tourner le match.

✅ Kevon Looney. Si le pivot des Warriors a été en difficulté face à Anthony Davis, il a tout de même signé un match monstrueux, terminant avec 10 points, 5 passes, et 23 rebonds. C’est un nouveau record en carrière pour lui et son 4e match à plus de 20 rebonds en huit matchs de playoffs cette saison !

✅ Jordan Poole. Même si il a raté le tir qui aurait pu envoyer le match en prolongation, Poole a réalisé son meilleur match des playoffs. Il a marqué 21 points, à 6/11 à 3-points et distribué 6 passes décisives.

⛔ ✅ Klay Thompson. Thompson a marqué 18 points de ses 25 points en première mi-temps, avant de disparaitre de la circulation en deuxième mi-temps, limité 2/11 aux tirs.

⛔ Stephen Curry. Le double MVP a sauvé son match avec 14 de ses 27 points en dernier quart-temps, mais il a fait preuve d’un manque de rigueur pendant les trois premiers quart temps, s’empalant à plusieurs reprises dans la défense des Lakers. Il était à 5/14 après trois quart-temps avec 4 ballons perdus. (5/10 et 1 ballon perdu en dernier quart temps).

LA SUITE

Game 2 à Golden State dans la nuit de jeudi à vendredi (03h00).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.