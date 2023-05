Un rôle moins central en attaque pour LeBron James

Grâce à sa performance d’ogre cette nuit, Anthony Davis a rejoint LeBron James au classement des meilleurs marqueurs des Lakers dans ces playoffs. Après sept rencontres disputées, les deux hommes affichent une moyenne commune à « seulement » 22.1 points.

Ce bilan chiffré n’a rien de comparable avec les données en saison régulière. Le premier tournait à près de 26 points de moyenne, là où second a flirté avec les 29 unités. Cette tendance à la baisse s’explique évidemment par le rythme des playoffs : les Lakers marquent 113 points par rencontre contre 117 en championnat.

Dans le cas de LeBron James, un autre facteur est à prendre en compte : il joue un rôle progressivement moins central en attaque. Une conséquence des ajustements effectués dans l’effectif ces dernières semaines.

« Il fait les bons choix en attaque. Il va dicter parfois le ‘pick-and-roll’, l’attaque, et il va être loin du ballon à d’autres moments. On a des gars qui peuvent porter la balle, comme DLo (D’Angelo Russell), Austin (Reaves), Dennis (Schroder), Rui (Hachimura), et bien sûr A.D. Cela lui donne une chance de ne pas avoir à faire le jeu en permanence », décrit Darvin Ham, à l’issue de la victoire sur le parquet des Warriors cette nuit.

Le coach des Lakers a fait un pari payant jusqu’ici en faisant évoluer, aux côtés du « King », deux joueurs capables de sanctionner de loin, mais également de créer pour les autres : D’Angelo Russell donc, et surtout Austin Reaves, désormais titulaire à plein temps pour les « Purple & Gold ».

Gagner en fraîcheur pour le « money time » ?

Ces deux hommes, relayés par Dennis Schroder venu sur banc, voient leur « usage rate » (pourcentage d’actions offensives qu’un joueur utilise ou termine lorsqu’il est sur le parquet) augmenter en playoffs, là où celui de LeBron James baisse : avec 26%, contre 32% en saison régulière, il reste tout de même le joueur le plus mobilisé offensivement. Et celui qui prend encore le plus de tirs en moyenne d’ailleurs (19).

« Dans la dernière ligne droite, quand on a vraiment besoin qu’il hausse le ton et domine particulièrement avec le ballon, il est capable de le faire avec beaucoup de carburant dans son réservoir », image Darvin Ham sur ce choix « d’économiser » davantage dans le jeu sa vedette plus tôt dans la rencontre.

Ce Game 1 face aux Warriors n’est sans doute pas le plus représentatif puisque le « King » a manqué d’adresse dans l’ensemble (22 points à 9/24), en particulier dans le dernier quart-temps (3/9). Mais il a su se montrer important dans d’autres secteurs avec 11 rebonds, 5 passes et 3 contres, dont celui sur Stephen Curry à cinq minutes de la fin.

« Il fait un match global. Il ne force rien, c’est ce qu’il a fait tout au long de sa carrière. On savait que ce qu’on faisait loin du ballon, en particulier en défense, serait extrêmement important. Il était tout à fait d’accord avec ça et il a compris pourquoi on devait le faire. Il a joué son rôle », salue Darvin Ham.

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.7 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 1.0 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.3 1.7 1.7 3.0 1.2 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.6 1.9 3.4 0.8 27.2 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.5 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.7 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 Total 1421 38 50.5 34.5 73.5 1.2 6.3 7.5 7.3 1.8 1.5 3.5 0.8 27.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.