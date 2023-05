Le MVP de la nuit | Anthony Davis dans la légende !

Il aurait été dommage que les Lakers perdent ce Game 1… Car la performance d’Anthony Davis méritait d’être mis dans la lumière dans une victoire, comme les 50 points de Stephen Curry dans le Game 7 face aux Kings. Déjà très bon face aux Grizzlies, l’intérieur des Lakers signe l’un de ses meilleurs matches en carrière avec… 30 points, 23 rebonds, 5 passes et 4 contres dans la victoire des Lakers ! A 11 sur 19 aux tirs, avec un 8 sur 8 aux lancers-francs. Seul Tim Duncan avait signé de tels stats dans l’histoire des playoffs, et il rejoint trois légendes des Lakers avec ce 30/20 : Wilt Chamberlain, Elgin Baylor et Shaquille O’Neal.

« C’est une performance monstrueuse, mais il fait exactement ce qu’on attend de lui. C’est une performance digne de l’un des cinq meilleurs joueurs NBA, et c’est ce qu’il est » résume Darvin Ham.

Sa première mi-temps est simplement exceptionnelle, et même s’il voit moins le ballon en 2e mi-temps (sauf pour marquer contre son camp…), avec Draymond Green, sur le dos, il pèse encore au rebond et au contre. C’est lui qui bâche le « floater » de Stephen Curry dans le « money time ».

« AD a réussi un très grand match » concède Steve Kerr. « Il nous a dominés, il a réalisé quatre contres, il en a gêné d’autres… C’est pour cette raison que cette équipe possède l’une des meilleures défenses, et c’est ce qu’elle a fait depuis plusieurs mois. Davis participe énormément à ça. »

Trop malin et mobile pour Kevon Looney

Mais cette première mi-temps restera dans les mémoires des fans des Lakers car c’est lui qui évite à son équipe de couler en début de match. Il a Kevon Looney sur le dos, et il le piège en jouant à 4-5 mètres. Le pivot des Warriors hésite à sortir, et Davis peut entamer son festival, et surtout ramener les Lakers au contact. Le plus dur est fait, et face à Looney, Davis va signer un 8 sur 12 aux tirs. Sur l’ensemble du match, Davis fait 7 sur 7 aux tirs lorsqu’il est démarqué.

Le 4e quart-temps sera plus compliqué, notamment lorsque Steve Kerr passera en zone, mais son activité ne diminuera pas, et sa seule présence au coeur de la raquette va obliger les Warriors à rebrousser chemin au moment d’aller au cercle. A l’arrivée, les Lakers arrachent cette victoire, et surtout l’avantage du terrain.

Son maillot au plafond de la salle des Lakers ?

« On savait qu’on pouvait gagner ici. Le staff a bossé toute la nuit, et ça booste la confiance » réagit Davis à propos de cette victoire au Chase Center. « Mais on n’a encore rien fait. Ce n’est qu’un match. On sait ce qu’ils sont capables de faire. Ils étaient menés 2-0, et ils ont mené 3-2. »

Pour Davis, le jeu des Warriors est « un chaos contrôlé« , et il a gagné par K.O. « Son numéro 3 sera au plafond de la salle des Lakers » prévient déjà LeBron. « Il continue de prouver qu’il est l’un des joueurs les plus dynamiques de la NBA ! »