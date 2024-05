Un adversaire différent mais une situation connue pour les Warriors

Boston en juin dernier, Sacramento il y a deux semaines, et Los Angeles cette nuit. Les Warriors ont pris la fâcheuse habitude de perdre le premier match de leurs séries de playoffs, alors que deux de ces matchs ont pourtant été joués sur leur parquet du Chase Center…

Ces deux défaites, contre les Celtics lors des Finals et contre les Lakers cette nuit, possèdent certaines similitudes. La première vient de l’adversaire joué lors de la série précédente. Les Mavs, en finale de conférence, et les Kings, au premier tour, étaient deux équipes dénuées de protection de cercle. Lors des deux séries, les Warriors, et en particulier Stephen Curry, ont pu attaquer et finir au cercle et dans la raquette sans la moindre résistance.

Steve Kerr : « Vous pouvez faire des séances vidéos, vous pouvez parler de stratégie, mais avant tout vous avez besoin de ressentir cette différence dans le jeu et face à l’adversaire sur le terrain »

L’enchainement avec les Celtics et les Lakers, qui possèdent toutes deux un pivot contreur (Rob Williams et Anthony Davis) et des gabarits sur les ailes beaucoup plus imposants et longs qui peuvent bloquer l’accès au cercle, devient alors brutal.

« Vous pouvez faire des séances vidéos, vous pouvez parler de stratégie, mais avant tout vous avez besoin de ressentir cette différence dans le jeu et face à l’adversaire sur le terrain » expliquait Steve Kerr après la rencontre. « Le premier match d’une série s’apparente toujours à un round d’observation, en quelque sorte. »

Les Warriors ont pu observer et ressentir cette différence en temps réel. Pendant tout le match, Stephen Curry, Jordan Poole et Andrew Wiggins sont allés s’empaler sur Anthony Davis ou n’ont pas vu venir LeBron James en deuxième rideau. Les Lakers ont fini avec 10 contres, donc 7 pour leurs deux stars. Golden State a terminé le match à 14/35 dans la raquette (40%) pour 28 points. Lors du Game 1 contre Boston, ils y avaient marqué 26 points à 13/29 (44%).

« C’est trompeur » décrivait Stephen Curry quant à la présence d’Anthony Davis. « Vous pensez pouvoir prendre un floater au-dessus de lui et il parvient quand même à toucher la balle du bout du doigt. On doit garder ça en tête, on ne peut pas être têtu et continuer de faire la même chose. Il faut qu’on continue à mettre la pression sur le cercle mais il faut le faire en étant créatif. »

Ce n’est pas la première fois que les Warriors jouent contre ce style de défense (Boston, Oklahoma City, Houston, Memphis…), ils savent comment s’adapter et on devrait voir des prises de décision plus rigoureuses lors du Game 2, même si leur entraineur se disait globalement satisfait.

« Avec Davis dans la raquette, vous n’allez pas avoir de tirs faciles près du cercle, mais vous devez continuer à attaquer » rappelait Steve Kerr. « Vous ne pouvez pas juste jouer autour de la ligne à 3-points pendant tout le match. Une facette importante de notre attaque réside dans l’attaque de la raquette, pour pouvoir ressortir la balle, et au final on a fait du bon boulot. »

Les Warriors ont en effet réussi à prendre la moitié de leurs tirs à 3-points, et ont marqué 40% de leur tentatives (21/56). Ils ont délivré 30 passes décisives, tout en ne perdant que 8 ballons. Ils ont également pris 14 tirs de plus que Los Angeles. Il est rare de les voir perdre avec ce genre de statistiques.

Draymond Green : « On fera les ajustements nécessaires en défense mais tout part de notre agressivité »

Leur maladresse à l’intérieur, causée par la défense des Lakers, mais aussi beaucoup d’erreurs défensives ont ainsi permis à Los Angeles de contrebalancer le déficit que ces derniers ont eu à 3-points (-45).

Les hommes de Darvin Hamm ont ainsi marqué 54 points dans la raquette à 58% de réussite (+26), et ont fini avec 20 lancers francs marqués de plus que leur adversaire. C’est ce qui a fait la différence. Dans ce round d’observation, ce sont les Lakers, tel Mike Tyson, qui ont pris le rôle du puncheur. Les Warriors n’ont jamais su répondre, commettant deux fois plus de fautes que leur adversaire (24 à 12).

« On fera les ajustements nécessaires en défense mais tout part de notre agressivité » s’en voulait Draymond Green. « On a fait des fautes bêtes, j’ai fait des fautes bêtes. Avec trois fautes en première mi-temps je n’ai jamais trouvé mon rythme et c’est à moi de donner le ton de ce côté. Donc cet ajustement est simple, il faut qu’on soit plus agressif sur le porteur, sur leurs déplacements, et le reste suivra. »

Malgré la défaite, Golden State a trouvé des ouvertures en dernier quart-temps lors du 14-0 qui les a ramenés à égalité. Leur défense de zone 3-2 a ralenti les Lakers, les forçant à prendre des tirs plus difficiles. Avec les Lakers à 6/25 à 3-points (24%), on devrait les voir aider beaucoup plus tôt sur les drives de LeBron James et sur les un-contre-un au poste d’Anthony Davis.

De l’autre côté, avec Draymond Green en pivot et Jordan Poole à la place de Kevon Looney, ils se sont offert plus d’espace. Ça reste une carte dont ils peuvent se servir si besoin. Ils n’ont également que rarement ciblé D’Angelo Russell, connu pour ses largesses défensives. Enfin, ils ont toujours la possibilité, comme ils l’ont fait contre Boston lors des dernières Finals, de mettre la balle dans les mains de Stephen Curry et d’augmenter leur fréquence de « high » pick-and-roll, quitte donc à s’éloigner un peu de leur jeu habituel.

Les Lakers, et Anthony Davis en particulier, présentent des défis singuliers pour Golden State mais la bande de Steve Kerr se veut sereine. Après tout, ils n’ont jamais perdu les deux premiers matchs d’une série avec l’avantage du terrain, et n’ont même jamais perdu une série après avoir perdu le Game 1 à domicile (BOS 2022, OKC 2016).

Propos recueillis à San Francisco.