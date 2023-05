Les Warriors n’en veulent surtout pas à Jordan Poole

Alors que les Warriors étaient parvenus à recoller au score sur un 14-0 en trois minutes, les Lakers ont gardé la tête froide pour finalement s’imposer 117-112. Il s’en est fallu d’un rien que Golden State réalise le hold-up, et leurs espoirs se sont anéantis sur un shoot à 3-points de Jordan Poole à 9 mètres. Un shoot pris peut-être un peu rapidement alors qu’il restait une dizaine de secondes à jouer.

Aurait-il dû attendre un peu ? Aurait-il dû se rapprocher ?

« Jordan a fait du très bon travail. J’ai vu qu’ils prenaient Steph dès le milieu de terrain, donc je savais que quelqu’un allait être grand ouvert si nous pouvions juste sortir le ballon et Steph a fait un excellent travail » raconte Steve Kerr. « Il a ressorti la balle sur la prise à deux et Jordan était grand ouvert. C’était une belle opportunité, et vous savez, c’est un tir qu’il peut réussir. Je suis donc très content de cette possession et, encore une fois, Jordan avait déjà réussi ses six tirs à 3-points. C’est donc un très bon tir pour nous. »

Chez Klay Thompson, transparent en deuxième mi-temps, on insiste sur la performance de Jordan Poole, auteur de 21 points et 6 passes avec un 6 sur 11 à 3-points.

« Jordan a très bien joué. Il a nous maintenus dans le match. Il nous a apporté un énorme boost en sortie de banc. Il a été fantastique, et je savais qu’il allait rebondir. Il a joué de manière magnifique. »

C’est ce que retient aussi Draymond Green. « Je l’ai trouvé très bon… En début de match, il a fait l’impasse sur deux tirs, mais on a besoin qu’il les prenne. Il a commencé à le faire, et il a été très bon. Je pense que c’est une série qui lui convient, et c’est super pour nous. »

Jordan Poole Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 GOS 57 22 33.3 27.9 79.8 0.2 1.9 2.1 2.4 1.7 0.6 1.3 0.2 8.8 2020-21 GOS 51 19 43.2 35.1 88.2 0.3 1.5 1.8 1.9 1.7 0.5 1.0 0.2 12.0 2021-22 GOS 76 30 44.8 36.4 92.5 0.5 3.0 3.4 4.0 2.7 0.8 2.5 0.3 18.5 2022-23 GOS 82 30 43.0 33.6 87.0 0.4 2.4 2.7 4.5 2.6 0.8 3.1 0.3 20.4 Total 266 26 42.1 33.9 87.8 0.3 2.3 2.6 3.4 2.3 0.7 2.1 0.2 15.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.