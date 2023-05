Joel Embiid s’éloigne de l’infirmerie

L’horizon de Philadelphie s’est brusquement éclairci en l’espace de quelques heures, entre la victoire dans le Game 1 de la demi-finale de conférence sur le parquet de Boston, l’annonce du titre de MVP décerné à Joel Embiid et celle de son retour à l’entraînement effectué hier après avoir contracté une entorse du genou droit il y a près de deux semaines.

Pour Doc Rivers, le succès retentissant de son équipe dans le Game 1 ne change rien à la situation de Joel Embiid. En gros, s’il est apte, il jouera, et ce même s’il manque de rythme. Les Sixers ne s’offriront pas le luxe de s’en passer même s’ils ont pris l’avantage dans la série dès le premier match.

« Il n’y a pas de changement dans son statut. Mais il s’est entraîné aujourd’hui. Il est là-bas avec certains de nos gars en ce moment, et j’obtiendrai le rapport quand il reviendra. Mais le fait qu’il fasse ça est un pas en avant, c’est certain », a-t-il expliqué. « C’est juste une question de santé. S’il peut jouer, il joue. S’il ne peut pas, il ne peut pas. Et si c’est 50-50, on s’orientera plutôt à ne pas le faire jouer, parce que c’est ce que nous avons fait toute l’année ».

Encore des étapes à accomplir avant le feu vert

Ce qui aidera le staff médical à prendre une décision au matin du Game 2 sera surtout conditionné par la réaction de genou à ce retour à l’entraînement, débuté à la piscine.

« C’est la clé du problème », a confirmé Joel Embiid. « C’est pour ça qu’on fait ça, parce qu’il faut le faire la veille pour voir si, le lendemain, il y a un gonflement. Dans ce cas, même si ça a l’air bien et que je me sens bien, c’est non. C’est ce que nous découvrirons demain ».

Doc Rivers a également mentionné la question de la condition physique. Sur ce point, difficile d’imaginer Joel Embiid en tenue sauf si c’est pour jouer sous restriction, autour de 15-20 minutes de jeu.

« Même si nous avions eu une semaine entière faite d’entraînements et de repos, nous étions épuisés lors des cinq premières minutes du Game 1, ce qui est le cas quand vous n’avez pas joué en playoffs pendant une semaine », a-t-il rappelé. « Lorsqu’il reviendra, que ce soit pour le Game 2 ou 3 ou quand il reviendra, il sera fatigué et nous devrons le surveiller. Ce sera un nouvel élément à prendre en compte ».

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.2 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.2 1.5 30.6 2022-23 PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 Total 394 32 50.1 33.7 81.9 2.2 8.9 11.2 3.4 3.1 0.9 3.4 1.7 27.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.