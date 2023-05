Pour Andrew Wiggins, un retour aux allures de thérapie

Leurs destins sont intimement liés depuis l’arrivée en NBA du premier nommé en 2014 et, c’est à souligner, Andrew Wiggins et LeBron James vont s’affronter pour la toute première fois dans une série de playoffs.

Nul doute que ce duel sera d’ailleurs l’un des plus importants de la confrontation entre les Warriors et les Lakers, car si Wiggins parvient à ralentir James comme espéré, il y a de fortes chances pour que les champions en titre franchissent l’obstacle angeleno et filent en finale de conférence.

Reste à savoir quelle version de « Wiggs » se présentera sur les planches du Chase Center et de la Crypto.com Arena tout au long de cette demi-finale de conférence, car on se rappelle qu’il a dû s’éloigner durant deux mois pour des raisons familiales et cet épisode a laissé des traces, tant physiquement que mentalement.

Encourageant face aux Kings

Au sortir d’une série face aux Kings où il a tourné à 18.1 points, 5.9 rebonds et 1.9 contre de moyenne sur sept matchs (à 46% au shoot), qu’il a d’ailleurs débuté comme remplaçant, Andrew Wiggins a cependant démontré qu’il restait un élément-clé de Golden State, de chaque côté du terrain.

« Je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre », avoue-t-il pour commencer à The Athletic. « Je savais que mon souffle était là, mais je ne savais pas si ça allait être super pour autant. Je ne savais pas comment j’allais me sentir, mais je savais que ça allait être un match physique. Et je m’en suis sorti beaucoup mieux qu’imaginé. »

Pendant son absence, longue de deux mois, Andrew Wiggins se trouvait à Minneapolis auprès de ses proches et il s’entraînait brièvement pour garder un minimum la forme. Tout n’a pas été parfait depuis son retour, mais le Canadien se considère sur la bonne voie actuellement, à l’approche du choc contre Los Angeles.

« Une fois que j’ai marqué quelques points, je me suis dit que j’étais de retour et que tout allait bien », se souvient-il d’abord, au sujet du Game 1 contre Sacramento. « Mon sens du jeu est toujours là, mon rythme et ma condition physique sont suffisamment bons pour que je sois compétitif, donc ça ne pourra qu’aller en s’arrangeant pour moi. Car oui, j’estime qu’il y a encore des choses à améliorer. Rien que l’année dernière, je pouvais défendre en pression tout-terrain, mais je ne l’ai toujours pas fait cette année. Ça va venir, néanmoins. »

Les yeux rivés sur le doublé

S’il assure se sentir bien mentalement et positiver en permanence, le réservé Andrew Wiggins sait également que son retour à la compétition ne pouvait que lui redonner du baume au coeur. D’autant plus au sein de l’organisation si familiale de Golden State, qu’il ne remerciera jamais assez pour tout ce qu’elle a fait pour lui cette année.

« Quand tu es sur le parquet, il est simplement question de tes coéquipiers et toi », explique-t-il ainsi. « Ceux que tu côtoies toute l’année, ceux avec qui tu te bats en permanence. Le reste n’a pas d’importance, tout ce qui compte c’est ce qu’il y a entre les quatre lignes [du terrain]. Même quand j’étais parti, [les Warriors] m’ont toujours demandé des nouvelles, ils m’ont fait sentir que j’étais important et que je faisais partie de cette équipe pour que, quand je revienne, je me sente juste prêt à y retourner. »

« Prêt à y retourner », c’est-à-dire repartir pour un long parcours aboutissant sur un deuxième titre de champion consécutif ?

« Je suis sûr à 100% que nous pouvons le faire », annonce effectivement Andrew Wiggins. « Nous avons les éléments pour, nous avons le coaching-staff pour, nous avons les fans pour. J’ai l’impression que nous sommes en forme et que cette série [face aux Kings] nous y a préparés, car c’était dur, un vrai combat de chiens, à chaque match. »

Andrew Wiggins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 82 36 43.7 31.0 76.0 1.6 2.9 4.6 2.1 2.3 1.1 2.2 0.6 16.9 2015-16 MIN 81 35 45.9 30.0 76.1 1.3 2.3 3.6 2.0 2.0 1.0 2.3 0.6 20.7 2016-17 MIN 82 37 45.2 35.6 76.0 1.2 2.8 4.0 2.3 2.2 1.0 2.3 0.4 23.6 2017-18 MIN 82 36 43.8 33.1 64.3 1.0 3.4 4.4 2.0 2.0 1.1 1.7 0.6 17.7 2018-19 MIN 73 35 41.2 33.9 69.9 1.1 3.7 4.8 2.5 2.1 1.0 1.9 0.7 18.1 2019-20 * All Teams 54 34 44.7 33.2 70.9 1.2 3.9 5.1 3.7 2.4 0.8 2.4 1.0 21.8 2019-20 * MIN 42 35 44.4 33.1 72.0 1.1 4.1 5.2 3.7 2.4 0.7 2.6 0.9 22.4 2019-20 * GOS 12 34 45.7 33.9 67.2 1.5 3.1 4.6 3.6 2.2 1.3 2.1 1.4 19.4 2020-21 GOS 71 33 47.7 38.0 71.4 1.2 3.7 4.9 2.4 2.2 0.9 1.8 1.0 18.6 2021-22 GOS 73 32 46.6 39.3 63.4 1.2 3.3 4.5 2.2 2.2 1.0 1.5 0.7 17.2 2022-23 GOS 37 32 47.3 39.6 61.1 1.7 3.4 5.0 2.3 2.9 1.2 1.3 0.8 17.1 Total 635 35 44.9 35.4 72.0 1.3 3.2 4.5 2.3 2.2 1.0 2.0 0.7 19.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.