Warriors et indestructibles

La dynastie des Warriors aurait peut-être pu prendre fin dimanche soir en cas d’élimination face aux Kings. Steve Kerr est bien placé pour le savoir, lui qui a connu la fin de la dynastie des Bulls en 1998. Même si les fondations sont solides, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans une équipe. Bob Myers, le GM, arrive au bout de son contrat. Draymond Green peut tester le marché. Et une élimination aurait pu provoquer une cassure dans ce groupe, qui a vécu un début de saison catastrophe avec le vilain geste de ce même Green sur Jordan Poole.

Mais ces Warriors-là semblent indestructibles, à l’image d’un Klay Thompson revenu à son meilleur niveau après quasiment trois ans sans jouer, ou d’un Kevon Looney devenu le meilleur rebondeur de ces playoffs. On sous-estime la dureté de ce groupe, et on l’a trop souvent limité à une équipe de shooteurs surdoués.

De la difficulté de revenir ensuite au sommet

« Qui sait ce qui va se passer cet été, mais nous vivons une époque singulière », a reconnu Steve Kerr après sa conférence de presse. « Je sais que lorsque nous avons remporté le titre en 2015, c’était la première fois en 40 ans que les Warriors gagnaient un titre. J’ai fait partie des Bulls de 1998 et ils ont eu de très bonnes équipes depuis. Mais cela fait 25 ans qu’ils ne sont pas retournés en finale. Ce genre de choses est incroyablement difficile, quelle que soit la force de votre franchise. Il est rare de réunir un groupe comme celui-ci. Il y a une part de chance. Je pense qu’il faut profiter de cette chance aussi longtemps que possible, car il sera inévitablement très difficile de revenir au sommet. »

Il faut profiter d’avoir un Stephen Curry capable à 35 ans de sortir des matches de légende. Comme Michael Jordan en 1998 justement. Au même âge. À 35 ans aussi, LeBron James allait chercher un 4e titre dans la « bulle ». Ces joueurs-là viennent d’une autre planète, et ils veulent rester au sommet. Le plus longtemps possible.

« On parle de la dernière danse et c’est ce qui fait monter les choses d’un cran. Cette fois-ci, c’est vraiment spécial. Comme on est dans l’instant présent, j’ai le sentiment que c’est la plus importante » note Draymond Green à propos de cette victoire dans un Game 7. « Voir Steph faire le match qu’il a fait, une domination totale… Je suis un fan de basket et, en tant que fan, je sais l’apprécier. Mais en tant que coéquipier, c’est le gars avec qui on veut aller à la guerre. … Il n’a laissé aucun doute. Cette performance de Steph… Quand on pense à tout ce qu’on a traversé. On gagne ici le Game 5, on rate une occasion en or chez nous, puis on revient ici, et on joue encore mieux que la dernière fois. Cela se passe de commentaires. »

Ne pas enterrer trop tôt les Warriors ou LeBron

Pour Steve Kerr, ce groupe est si sûr de ses forces qu’il peut se permettre de faire des ajustements à la volée. Parce que justement, c’est un groupe. Après le Game 6, il a donc décidé de remettre Green dans le cinq de départ.

« Notre manière de fonctionner, au fil des ans, était de continuer sur la même voie lorsque nous gagnons un match de playoffs », rappelle Steve Kerr. « L’année dernière, nous avons battu Denver trois fois (au premier tour) avec Steph en sortie de banc, et nous avons donc continué à le faire. Les joueurs l’ont compris. Il y a un rythme à suivre, surtout en période de playoffs. Si vous trouvez quelque chose qui fonctionne, vous continuez à le faire. Mais quand ce n’est pas le cas, il faut revenir à ce en quoi on a le plus confiance. Et notre performance lors du Game 6 était vraiment médiocre à bien des égards, si bien que la décision de revenir au cinq de départ principal s’est imposée d’elle-même. »

Quant à savoir si c’est le fait d’être sous-estimé ou traité de « vieux » par les adversaires qui les motive, voici ce que répond Stephen Curry : « L’esprit de compétition est toujours en nous, et nous n’avions pas besoin de mots pour nous motiver, mais cela nous a aidés de savoir qu’ils pensaient nous être supérieurs par leur rythme ».

Pour Draymond Green, les adversaires ont tendance à les enterrer trop tôt. Comme les Grizzlies avec LeBron James…

« Il faut arrêter de tourner notre page aussi vite. Arrêtez d’essayer de tourner la page de LeBron aussi vite » lance l’ailier fort, avant d’évoquer cette volonté de profiter de chaque moment actuel : « On a tendance à se projeter sur l’étape suivante, et à ne pas apprécier comme il faut le moment présent. Et puis on passe à l’étape suivante et on se dit : ‘J’aurais aimé que ça se poursuive…’ Pour moi et nos gars, nous allons apprécier chaque étape de ce parcours ».