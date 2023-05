De’Aaron Fox a forcé le respect de Draymond Green

L’embrassade a été longue et chaleureuse. Après avoir vaincu De’Aaron Fox et les Kings lors d’un Game 7 au Golden 1 Center, Draymond Green a tenu à féliciter le meneur de Sacramento pour sa première série de playoffs.

« Je lui témoignais mon respect », a ainsi expliqué Draymond Green sur cette accolade. « J’ai participé à beaucoup de séries de playoffs, contre beaucoup de gars différents. Et pour être honnête, nous quittons la plupart des séries avec moins de respect pour beaucoup de gars. Qu’il s’agisse de leur comportement sur le moment ou de la manière dont ils font face à la pression. Au fil des ans, j’ai perdu beaucoup de respect pour pas mal de joueurs lors des séries des playoffs. Mais il y en a aussi pour lesquels on gagne du respect. Vous les voyez et vous savez qu’ils sont fait de la même étoffe que vous. Et Fox est l’un d’entre eux. C’est pourquoi je lui ai rendu hommage. La bataille a été rude. Il est évident qu’il n’a pas fini du bon côté. Je suis déjà passé par là. »

Pour l’ailier fort de la Baie, les défaites font partie de l’apprentissage, comme lui et les Warriors ont pu l’expérimenter lors de leur défaite au premier tour des playoffs, en 2014, face aux Clippers de Chris Paul.

« Cela fait partie (du processus). Il faut en passer par là pour arriver là où l’on veut aller », a ainsi continué Draymond Green. « C’est pourquoi j’ai simplement voulu lui montrer mon amour et mon respect, en tant que compétiteur. Ça a été un honneur de me mesurer à lui aujourd’hui ».

Draymond Green salue forcément aussi le travail de Mike Brown, ancien bras droit de Steve Kerr, qui a ramené les Kings en playoffs après 16 ans de disette. Mais c’est surtout le niveau affiché par De’Aaron Fox, qui a fini la série malgré une fracture de l’index, qui le rend confiant pour l’avenir de Sacramento.

« De’Aaron Fox est la tête du serpent du point de vue des joueurs », a conclu Draymond Green. « Il dirige ses gars. C’est un joueur dur, vraiment dur. L’un des futurs grands de cette ligue. Ce n’est pas la dernière fois que nous voyons Fox. Ce n’est pas la dernière fois que nous voyons les Kings. Ils vont dans la bonne direction et il faut leur accorder beaucoup de crédit. Je suis honoré d’avoir participé à cette série ».

A contrario, Draymond Green a expliqué sur son podcast qu’il avait perdu « beaucoup de respect » pour Domantas Sabonis qui a de son côté quitté le terrain sans saluer ses adversaires après l’élimination des Kings.

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 28 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.9 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33 51.2 32.4 78.0 0.6 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 Total 395 32 47.2 32.1 73.6 0.5 3.1 3.7 6.2 2.6 1.3 2.7 0.4 20.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.