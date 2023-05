Grant Hill : « Un duel éventuel face à la France ne peut arriver qu’en demi-finale »

Après Vincent Collet, c’est Grant Hill qui a réagi au tirage au sort de la Coupe du monde 2023. Les Etats-Unis sont tombés dans le groupe C où ils affronteront la Grèce de Giannis Antetokounmpo, la Nouvelle-Zélande et la Jordanie. Ensuite, ils croiseront avec le Groupe D où l’on retrouve la Lituanie, le Mexique, l’Égypte et le Monténégro. Un tirage plutôt clément pour le nouveau manager de Team USA.

« C’est vraiment bien de connaître enfin nos adversaires du premier tour, mais aussi ceux qu’on pourrait jouer au second tour » apprécie Grant Hill, interrogé par The Athletic. « On est parfaitement conscient qu’un duel éventuel face à la France ne peut arriver qu’en demi-finale. C’est aussi très bien d’être dans un seul et même endroit, contrairement à 2019. »

Une préparation plus poussée

Sur le site officiel de USA Basketball, Grant Hill a évoqué la préparation des Etats-Unis avec un passage au Moyen-Orient. Mais d’abord, il y aura des matches contre la Slovénie (12 août) et l’Espagne (13 août) à Malaga, en Espagne. Ensuite, les 18 et 20 août, le programme prévoit des matchs amicaux contre la Grèce et l’Allemagne à Abu Dhabi.

« C’est motivant d’avoir l’opportunité pour nous de faire face à une opposition solide en prévision de notre expérience de la Coupe du monde », a déclaré Grant Hill. « D’habitude, nous jouons un ou deux matches aux États-Unis, puis nous nous rendons directement sur le lieu de la Coupe du monde ou des Jeux olympiques. Cette fois, il est important pour nous d’avoir ces matches. »

Ensuite, départ pour Manille pour affronter la Nouvelle-Zélande le 26 août, puis la Grèce le 28 août et enfin la Jordanie le 30 août. Comme le souligne Grant Hill, Team USA disputera toute la compétition dans la même salle, la Mall of Asia Arena.