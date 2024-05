L’indiscipline et l’immaturité des Grizzlies

Seconds de la saison régulière l’an passé mais sortis au deuxième tour des playoffs par les Warriors futurs champions, les Grizzlies étaient clairement l’équipe en vogue. Une équipe « hype », avec le vent en poupe et une belle cote d’amour en début de saison.

Depuis, le vent frais de l’optimisme s’est mué en bourrasques tempétueuses difficilement prévisibles tant la jeune troupe de Memphis s’est peu à peu mis à dos toute la Ligue à force de déclarations tapageuses (Dillon Brooks) et d’écarts de conduite répétés (Ja Morant). Bref, les Grizz ont encore un problème de maturité cette année.

Un cruel manque de discipline

A l’instar de Ja Morant qui a défrayé la chronique en fin de campagne mais qui n’a pas répondu aux médias après la défaite du Game 4, tout comme Dillon Brooks qui a esquivé ses responsabilités média, les Grizzlies ont du mal à assumer leurs propres discours.

Pire, pour Desmond Bane, il y a un clair manque de discipline sur le terrain, à l’image de la dernière action du temps réglementaire du Game 4. Face au cercle, LeBron James a pu partir en dribble sur sa main forte, la droite, avant d’aller conclure au layup par-dessus Jaren Jackson Jr. et Xavier Tillman. Le tout, alors même que Bane lui-même et Dillon Brooks étaient en position d’aide défensive.

« Au final, tout se résume à la discipline et au respect du plan de match », explique Bane sur ESPN. « LeBron part sur sa droite depuis qu’il est arrivé dans la Ligue il y a vingt piges ou je ne sais plus quand. Il va toujours à droite ! Et on avait deux gars qui étaient de ce côté et qui étaient censés aider, mais on ne l’a pas fait. C’est aussi simple que ça. La discipline et le plan de match. On en a besoin pendant 48 minutes. Et on s’est raté ! »

La défense, c’est l’ADN de la franchise

Battus en prolongation après avoir mené une bonne partie du match (117-111), et désormais dos au mur malgré l’avantage du terrain et leur tête de série n°2, les Grizzlies font justement grise mine. Fini les sorties médiatiques et les accoutrements délurés, Memphis doit revenir aux fondamentaux, à savoir la défense !

« Si quelqu’un est sur l’aile, alors oui, c’est notre plan de jeu de protéger la raquette », confirme Tillman. « Si quelqu’un avait été là, alors oui, il était censé venir apporter du soutien [sur le tir égalisateur de James]. »

Mais ce soutien n’est jamais arrivé et l’apparente cohésion du groupe commence à se déliter de l’intérieur à Memphis. Si le temps de l’union sacrée est arrivé, il reste encore aux jeunes joueurs des Grizzlies de prouver sur le terrain qu’ils peuvent toujours être soudés et solidaires.

Un collectif en déliquescence ?

« A ce stade de la saison, c’est soit on gagne, soit on rentre chez nous, donc on doit se remobiliser », avance Tyus Jones, qui n’a eu droit qu’à 9 minutes de jeu au Game 4. « On ne peut pas s’apitoyer sur notre sort. On peut être frustré mais en même temps, on doit trouver des solutions. »

Avec le Game 5 ce soir à domicile, où ils ont remporté 35 de leurs 41 matchs en saison régulière mais où ils ont perdu le Game 1 d’entrée de jeu, les Grizzlies vont devoir serrer le jeu et tout simplement proposer l’une, sinon la, prestation la plus sérieuse de leur année. Leur saison ne tient plus qu’à ce fil fragile…

« On a deux opportunités à venir », conclut Bane. « Pour qu’on gagne, il faudra aller s’imposer à l’extérieur, mais comme dans n’importe quelle série. On doit gagner chez nous et quand on reviendra à Los Angeles pour le Game 6, on viendra avec la bonne mentalité et le bon état d’esprit pour voler un match à l’extérieur et se donner une chance au Game 7. »