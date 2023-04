Les Lakers s’arrachent en prolongation pour mener 3-1 face à Memphis !

Après avoir pris les commandes de la série avec la manière dans le Game 3, les Lakers comptaient sur ce Game 4 à domicile pour faire le break face aux Grizzlies, avant de retourner dans le Tennessee. Encore fallait-il réussir à contenir Ja Morant, éblouissant lors du dernier match et qui représenterait une nouvelle fois la principale menace des Californiens.

Malheureusement pour Memphis, le meneur All-Star n’a pas eu le même impact cette nuit, d’autant qu’il s’est re-blessé à la main droite dans le troisième quart-temps après une chute et qu’il a ensuite été contraint de jouer principalement… main gauche. Pas spécialement un problème pour son équipe, car Desmond Bane (36 points, 7 rebonds) a assuré pour compenser le coup de mou de son leader et donner une chance de victoire aux siens.

Sauf qu’en face, Los Angeles a pu s’appuyer sur un collectif bien plus profond, dans le sillage d’un LeBron James (22 points, 20 rebonds, 7 passes) décisif en fin de partie. Tant pour accrocher la prolongation que pour faire la différence au cours de celle-ci et, au forceps, les « Purple & Gold » ont donc réussi à faire plier leurs adversaires (117-111), afin de mener 3-1 et s’offrir trois balles de qualification en demi-finale de conférence !

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Los Angeles adore se saborder. Il était difficile d’imaginer les Lakers partir en prolongation quand on les voyait écraser les Grizzlies au milieu du deuxième quart-temps, grâce à une défense étouffante et une exécution parfaite —ou presque— en attaque. Sauf que les « Purple & Gold » ont payé leur incapacité à sécuriser le rebond défensif puis laissé Memphis reprendre confiance, tel Desmond Bane, pour s’endormir et s’embourber dans un match piège, puis frôler le 2-2. Heureusement, la prolongation a été bien négociée, mais les hommes de Darvin Ham devront veiller à ne pas redonner le bâton pour se faire battre, quand ils dominent…

— LeBron James sauve la peau de Los Angeles. Entre son panier décisif à 104-104 et 0.8 seconde de la fin pour arracher la prolongation, ou son 2+1 au cours de celle-ci pour offrir deux possessions d’avance à son équipe, le « King » a mis les Lakers sur la voie royale de la victoire dans les moments-clés. Pas toujours inspiré, notamment à 3-points (1/7…) ou quand il disparait pendant les trois-quarts du dernier acte, il n’en reste pas moins un joueur extrêmement décisif. Statistiquement, c’est aussi immense : un premier « double double-double » en carrière en playoffs et le premier des Lakers en playoffs depuis Shaquille O’Neal (2004)…

— Memphis va devoir écrire l’histoire. Jusqu’à présent, le bilan des équipes menées 3-1 dans une série est nettement négatif depuis 1984 : seulement 7 qualifications contre 163 éliminations (soit 96% de chances d’être éliminé). Le point positif, s’il fallait en retenir un, c’est que les Grizzlies peuvent jouer encore deux matchs à domicile : le Game 5 (sûr) puis le Game 7 (hypothétique), en cas de victoire à Los Angeles dans le Game 6. Ainsi, historiquement, quand l’équipe avec le moins bon bilan mène 3-1, elle n’a plus « que » 89% de chances de qualification, tandis que quand l’équipe avec le meilleur bilan mène 3-1, cela grimpe à 98%.

TOPS/FLOPS

✅ Desmond Bane. À l’image de toute son équipe, si ce n’est le rookie David Roddy, Bane s’est d’abord déchiré en beauté dans cette partie, et ce des deux côtés du parquet. Sauf qu’il a profité des erreurs des Lakers en défense pour reprendre confiance en fin de deuxième quart-temps et, dès lors, il a affiché un tout autre visage dans le jeu. Agressif et en réussite, l’arrière des Grizzlies a ainsi montré la voie aux siens pour exploiter le moindre oubli défensif de Los Angeles face à des défenseurs moins physiques. Un réveil salvateur pour Memphis donc, quand on sait que Ja Morant et Jaren Jackson Jr. n’étaient pas les plus inspirés en attaque.

✅ Le collectif de Los Angeles. Dans un match aussi serré, il est important de pouvoir s’appuyer sur un groupe à la fois fourni et profond pour tenter de faire la différence. C’est ce qu’il s’est justement passé pour les Lakers, car entre Jarred Vanderbilt, LeBron James, les joueurs du banc (Rui Hachimura, Dennis Schröder et Troy Brown Jr.), Austin Reaves, D’Angelo Russell ou même Anthony Davis sur certaines séquences (principalement défensives), Darvin Ham a pu compter sur de multiples options pour punir ces Grizzlies qui ont eu beaucoup de mal à « choisir leur poison » dans ce Game 4 (et plus globalement dans cette série).

⛔ Anthony Davis. Entre ses problèmes de fautes, sa maladresse, sa mauvaise chute sur la hanche (à surveiller) ou son manque de bonnes positions de tir, « AD » a vécu une soirée très compliquée et, pour l’heure, il alterne excellent match puis mauvaise perf’, ce qui n’aide évidemment pas Los Angeles à imposer durablement son autorité sur Memphis. Pas idéal, mais pas problématique pour autant, car les Lakers mènent 3-1 et l’intérieur All-Star sait malgré tout se montrer décisif sur certaines actions, au contre ou au rebond. La marque des grands joueurs, après tout…

⛔ Ja Morant. Difficile de lui tomber dessus complètement, parce qu’il n’est déjà pas à 100% et parce qu’il s’est en plus re-blessé à la main droite, mais le meneur des Grizzlies ne peut quand même pas vampiriser le jeu de son équipe au point de prendre… 24 tirs quand il est autant maladroit (33% de réussite…). De plus, quand on le voit partir en contre-attaque, ce qu’il affectionne certes tout particulièrement, mais qu’il fonce tête baissée vers le panier et qu’il accumule chutes et passages en force, on se demande s’il va réussir à terminer sur ses deux jambes, ou plutôt avec ses deux poignets, tant il retombe mal.

LA SUITE

Game 5, à Memphis, dans la nuit de mercredi à jeudi (01h30).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.