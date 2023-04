Ja Morant et Dillon Brooks n’assument pas…

Ce n’est pas ce qu’on attend d’un leader, et pourtant, Ja Morant a refusé de se présenter en conférence de presse après la défaite des Grizzlies dans le Game 4 face aux Lakers. C’est dommageable car c’est le rôle d’un « franchise player » de répondre aux questions, quelle que soit l’issue d’un match. En voulait-il aux arbitres ? Etait-il aux soins après une énième chute sur son poignet ? Ou peut-être était-il simplement déçu par la défaite et sa performance compliquée (8 sur 24 aux tirs) ? On verra s’il s’expliquera à son retour à Memphis.

Autre joueur qui a refusé de répondre à la presse ? Dillon Brooks. « Je suis forfait » a-t-il répondu en passant devant des journalistes. Pourtant très bavard lorsqu’il s’agit de chambrer LeBron James ou de s’en prendre à la presse et au public, Brooks n’assume pas de se présenter en conférence de presse après une défaite. Peut-être qu’il n’avait pas envie de répondre à des questions sur la perf’ de LeBron James, et ce drive musclé qu’il s’est mangé dans la prolongation…

Quoi qu’il en soit, ce n’est jamais bon pour un groupe quand deux joueurs majeurs refusent de se présenter à la presse. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’ils donnent le sentiment de ne pas endosser leurs responsabilités, et de se décharger sur leurs coéquipiers. Critiqué cette saison pour son comportement extra-sportif, Morant a encore beaucoup à apprendre…