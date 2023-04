Les Rockets offrent une seconde chance à Ime Udoka

Le timing doit être savoureux pour Ime Udoka. Un peu plus de huit mois après sa suspension d’un an du poste d’entraîneur des Celtics pour avoir entretenu une relation extra-conjugale avec une salariée de la franchise et donc « enfreint le règlement intérieur », et au soir d’une défaite à domicile de Boston face aux Hawks, Ime Udoka a officiellement été intronisé coach des Rockets.

Le technicien avait mené les Celtics jusqu’en finale NBA lors de son année rookie la saison dernière après avoir œuvré pendant neuf ans comme assistant, à San Antonio (2012-2019), Philadelphie (2019-2020) et Brooklyn (2020-2021). En succédant à Stephen Silas, il devient le 15e entraîneur de l’histoire de la franchise, et aura pour mission de tirer le meilleur de la jeune garde texane menée par Jalen Green.

Du dynamisme et de la ténacité

« L’intelligence, le dynamisme et la ténacité d’Ime sont les qualités que nous recherchions chez un entraîneur pour mener notre équipe à travers cette nouvelle étape de son développement, dans notre optique de devenir champion » , a statué le GM des Rockets, Rafael Stone, via un communiqué. « Nous avons eu l’honneur de pouvoir discuter avec plusieurs candidats exceptionnels tout au long de la procédure d’entretien et nous avons estimé que la vision d’Ime correspondait le mieux aux objectifs que la famille Fertitta et moi-même avons pour l’avenir des Rockets. »

Avant la rencontre entre les Celtics et les Hawks, Joe Mazzulla, son successeur à Boston avait été interrogé sur le sujet, et il en a profité pour rendre hommage à son ancien collaborateur.

« Je suis heureux pour lui, dans le sens où je pense que c’est important. Les deuxièmes chances sont importantes. La grâce et le pardon, c’est important. Je suis moi-même un produit d’une deuxième chance. C’est important d’avoir toujours ça dans la société. Je lui ai envoyé un texto pour le féliciter et lui dire que j’étais reconnaissant pour le temps où j’ai pu apprendre à ses côtés en tant que coach », a-t-il déclaré.

Loin de Boston, une nouvelle aventure débute pour Ime Udoka à Houston.