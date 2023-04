De’Aaron Fox ne veut pas manquer le Game 5 

« Il n’y a pas de si, ni de mais, je joue ! ». De’Aaron Fox ne compte pas lâcher comme ça. Touché à la dernière phalange de l’index de la main gauche lors du quatrième quart-temps du Game 4 entre Golden State et Sacramento, le meneur s’est dit prêt à jouer le Game 5 ce soir à domicile.

S’il s’est contenté de sessions d’entraînement sans contact mardi, il a été vu en train de shooter avec une légère attelle et se sent donc apte à aider ses coéquipiers du mieux qu’il le pourra.

« Il s’agit pour moi de tolérance à la douleur au niveau de mon doigt, pour m’assurer que je peux shooter. La douleur a commencé à s’estomper avec le temps. J’ai l’impression de pouvoir prendre un tir normal. Je pense que ça va aller », a-t-il confié.

Rien de fait encore pour Mike Brown

Au-delà du fait que De’Aaron Fox ne doit sans doute pas concevoir une seconde de manquer le rendez-vous le plus important de la saison à la maison, alors que la série en est à 2-2, le gonflement de son doigt aura diminué et la douleur serait gérable avec la protection mise en place. Et même blessé en toute fin de match, il avait été performant dimanche.

« En fin de compte, je vais bien », a-t-il ajouté. « Je peux shooter. À ce stade de la saison, tout le monde a un petit quelque chose. Ce n’est pas forcément un os écorné, mais tout le monde a mal quelque part. Alors il faut aller sur le terrain et continuer à jouer. Je ne suis pas inquiet à propos de ça ».

Mike Brown a de son côté tempéré la détermination de son meneur, toujours listé comme incertain, puisqu’il en va aussi de sa responsabilité de ne pas risquer une aggravation de la blessure du « franchise-player » des Kings.

« Il faut que je sois d’accord pour qu’il joue, qu’il le soit d’accord, et que notre staff médical aussi. C’est donc un accord commun. Ce n’est pas seulement lui qui décide, ce n’est pas seulement moi qui décide, nous devons tous être sur la même longueur d’onde », a-t-il déclaré.

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 28 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.9 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33 51.2 32.4 78.0 0.6 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 Total 395 32 47.2 32.1 73.6 0.5 3.1 3.7 6.2 2.6 1.3 2.7 0.4 20.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.