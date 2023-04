Record d’audience pour le Game 4 entre les Warriors et les Kings

L’énorme engouement autour de la série entre les Kings et les Warriors se confirme et se poursuit. Les trois premières manches avaient cartonné auprès des téléspectateurs et le Game 4, diffusé sur TNT dimanche, a fait encore plus fort.

Diffusée à 12h30 heure de San Francisco et 15h30 heure de New York, la victoire de Golden State a été suivie par 7.52 millions de personnes, nous apprend Sports Media Watch. Soit la plus grosse audience pour un match de premier tour depuis un Lakers – Blazers de 2002 ! Ils étaient même 10.41 millions de téléspectateurs devant leur écran pour regarder la fin de rencontre.

Cette audience est également la plus importante de la saison et preuve – s’il en fallait encore une – que cette série passionne, les quatre matches font partie des dix plus grosses audiences de la saison.

Ces rencontres se retrouvent en compagnie de trois affiches du soir de Noël, ainsi que du premier match entre les Clippers et les Suns, puis pour finir de deux de la série entre les Lakers et les Grizzlies (le Game 1, le Game 3).