Audiences TV | La série Kings – Warriors continue de cartonner

Le retour des Kings en playoffs, 17 ans après, face à des Warriors champions en titre, sont des ingrédients parfaits pour donner envie de regarder cette série, la plus suivie de ce premier tour des playoffs 2023.

Les téléspectateurs avaient été au rendez-vous des deux premières manches à Sacramento, avec une moyenne de 6.26 millions de personnes devant le Game 1, puis de 4.32 millions devant le Game 2.

Le Game 3, diffusé sur TNT et remporté par Golden State, a été regardé par une moyenne de 4.12 millions de téléspectateurs, nous apprend Sports Media Watch. C’est 11% de plus que le match entre les Nuggets et les Warriors à ce même stade de la saison passée.

Ce duel n’a donc pas souffert de la concurrence avec le Game 3 entre les Suns et les Clippers, diffusé quasiment en même temps sur NBA TV. Cette série entre Phoenix et Los Angeles réalise d’ailleurs, elle aussi, de bons chiffres d’audience, en tout cas bien meilleurs que ceux de la saison passée, aux mêmes horaires.