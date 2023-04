Des Hawks encore trahis par leur défense

Ce n’est pas nouveau, les Hawks peuvent se trouer en défense. A l’instar de son « franchise player », Trae Young, un meneur scoreur plutôt léger en défense, Atlanta n’est pas réputée pour être une forteresse imprenable. Et ce même si Dejounte Murray, De’Andre Hunter ou Clint Capela sont des spécialistes.

Ça s’est confirmé cette nuit avec la victoire des Celtics en Géorgie (129-121), pour prendre le contrôle de la série à 3-1. Rapidement débordés en premier quart, qu’ils vont perdre de dix longueurs (35-25), les Hawks n’ont jamais été en place défensivement. Et c’est très dommageable pour un Game 4 à domicile, pour éviter de se retrouver dos au mur !

« Ils jouent plus dur que nous, tout simplement », pouvait-on entendre dire Quin Snyder lors d’un temps mort en milieu de premier quart. « Ils courent plus vite que nous, ils défendent plus fort que nous. Ils se jettent sur les ballons… Les gars, ça se passe là [en indiquant sa tête]. »

Trop tendres de bout en bout

Tout simplement dominés dans l’envie avec un déficit de 12 unités (32-20) aux rebonds, comme aux points dans la peinture (28-16) en première mi-temps, mais aussi des oublis défensifs comme par exemple un Sam Hauser seul dans le coin à 3-points sur la transition, ou Malcolm Brogdon tout seul au layup (qui va même le rater), la défense d’Atlanta a pris l’eau de bout en bout, buvant le calice jusqu’à la lie avec 28 points du duo Brown – Tatum en dernier quart.

En défiant ainsi un impondérable du basket, selon lequel on ne peut rien espérer en playoffs sans une défense sérieuse, les Hawks sont tout simplement sur le point de sortir à nouveau au premier tour. Comme l’an passé. Et l’année précédente aussi…

Il y a pourtant eu des éclairs dans la grisaille avec un contre de Capela qui a mené à l’énorme dunk de DeAndre Hunter, excellent sur ce match avec 27 points et 7 rebonds, lors d’un 9-0 en fin de première mi-temps. En troisième quart, Atlanta s’est aussi rebiffée en revenant à cinq petits points (92-87) avant la dernière ligne droite.

Mais c’était pour mieux craquer derrière, en encaissant 37 points en 4e quart, derrière les assauts répétés des All Stars celtes, à 31 unités chacun. « Ils sont arrivés comme s’ils étaient dos au mur et ça s’est vu », a concédé Young. « C’est une très bonne équipe. Ils ne sont pas là par hasard. »

Les Hawks n’ont pas défendu leur nid !

Plus précisément, Quin Snyder regrettait un manque flagrant d’efforts de ses joueurs, trop fragiles sur le premier rideau. Et dans la production de ces fameux efforts multiples, fondamentaux pour se distinguer en playoffs.

« Ils ont beaucoup été au cercle. Défensivement, on a eu du mal à les contenir. En attaque, on marquait, mais on n’a pas réussi à faire suffisamment de stops », a regretté Snyder. « Ils ont été plus rapides à plonger sur les ballons. On n’a pas réussi à défendre assez bien pour se donner une chance de revenir vraiment à leur hauteur [en fin de match]. Ils ont des joueurs qui sont capables de créer leur propre tir et c’est ce qu’ils ont fait. »

Vainqueurs du Heat lors du « play in », les Hawks sont déjà habitués à jouer leur vie sur un match. A vrai dire, ils ne semblent jamais plus à l’aise que quand ils sont dos au mur.

« Il faut avancer match par match. Maintenant, on n’a plus le choix, on sait qu’on doit gagner [le prochain] ou on rentre à la maison », conclut Young. « On va aller là-bas et essayer de s’imposer afin de se redonner une chance à domicile. Match après match. Tout peut encore arriver. »