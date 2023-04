Dejounte disjoncte, et la NBA ouvre une enquête

Auteur de 23 points, 9 rebonds et 6 passes dans le Game 4 de la série face aux Celtics, Dejounte Murray va devoir s’expliquer devant la commission de discipline de la NBA. ESPN rapporte que la ligue a ouvert une enquête sur le comportement de l’arrière d’Atlanta à la fin de la rencontre.

Sur les images, on voit Murray s’en prendre à l’arbitre Gediminas Petraitis. Il le bouscule et lui colle son nez sur le visage, avant de s’en prendre à quelqu’un d’autre, sans doute un deuxième arbitre. Ses coéquipiers l’ont vite escorté avant que ça dégénère. A Atlanta, on est au courant de l’incident, et le joueur ne s’est pas présenté en conférence de presse.

Au regard des images, Murray risque une amende, voire une suspension d’un match. C’est d’ailleurs ce qu’avait écopé Grant Williams cette saison après un incident similaire. Ce qui serait une catastrophe pour les Hawks, menés 3-1 dans la série avant le Game 5 qui se déroule à Boston.

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.