Les Wolves restent en vie après une prolongation sous haute tension

Les Wolves n’avaient jamais été victimes d’un vilain 4-0 en playoffs, et les Nuggets s’étaient promis de repartir de Minneapolis avec la qualification. Eh bien, ce ne sera pas encore pour cette série de premier tour ! Au bout d’une prolongation improbable, Minnesota a réussi à sauver sa peau, pour cette fois, avec un succès qui a eu du mal à se dessiner, contrarié notamment par un retour de -12 des Nuggets pour arracher la prolongation (114-108).

Derrière 34 points d’Anthony Edwards qui a rentré le tir de la gagne à 3-points en prolongation, Minnesota sauve donc l’honneur et prolonge la série face au numéro 1 de la saison à l’Ouest. Karl-Anthony Towns (17 points, 11 rebonds) et Rudy Gobert (14 points, 15 rebonds) ont enfin proposé une résistance un peu plus solide à Denver, même si Nikola Jokic a tout de même affolé les compteurs avec 43 points, 11 rebonds et 6 passes.

Un peu moins en réussite (8/21 au final), Jamal Murray a néanmoins pensé que le « sweep » était à portée de mains en fin de match alors que son équipe a filé sur un incroyable 12-0 pour égaliser et arracher la prolongation in extremis. Mais ce n’était finalement qu’un énième rebondissement dans la saison chaotique des Wolves…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Nuggets reviennent du diable vauvert. A 96-84 à moins de 3 minutes de la fin du match, les Wolves avaient le match en main, avec leur plus gros écart du match, mais même de la série à +12 ! Mais, comme face à Memphis l’an passé en playoffs, les Wolves ont encore une fois laissé filer leur avantage dans les dernières minutes. Il faut dire qu’en face, Nikola Jokic s’est occupé de tout, étant impliqué sur les 12 points de son équipe, à la conclusion ou à la dernière passe. Grâce à plusieurs bombes de MPJ à 3-points, et d’une dernière défense solide de KCP qui a gâché l’ultime tentative d’Edwards, les Nuggets ont fait durer le suspense à Minny !

– Une prolongation folle jusqu’au bout. Mais Mike Malone l’avait mauvaise en après-match. En effet, après avoir concédé seulement 16 points en 4e quart en défense, les Nuggets ont complètement craqué avec 18 points encaissés en prolongation. Recevant un coup sur la carafe avec la sortie rapide de KAT pour 6 fautes, les Wolves ont su garder le cap, et leur sang-froid sous la pression directe de l’élimination, avec deux 3-points de suite ultra précieux de Alexander-Walker pour prendre +5. Denver va encore revenir à -1 mais c’est bien Anthony Edwards qui aura le dernier mot avec un 3-points clutch, le plus gros de sa jeune carrière !

– Les Wolves ont enfin répondu à l’intérieur. Malmenés par leurs adversaires dans la peinture depuis le début de la série, les Wolves ont enfin réussi à inverser la tendance dans la colonne des « points marqués dans la peinture »… en étant à égalité (à 54 partout). Et devant d’une courte tête dans la bataille des rebonds (51 à 47). Pour le duo Gobert (14 points, 15 rebonds) – Towns (17 points, 11 rebonds), c’est déjà un début ! Tout n’a pas été parfait, loin s’en faut, mais l’apport de Kyle Anderson (par ailleurs sorti du match après une blessure à l’oeil) et Anthony Edwards sur la percussion et la pénétration jusqu’au cercle a aidé les Wolves à faire plier les Nuggets.

TOPS/FLOPS

✅ Nikola Jokic. S’il a raté un 3-points grand ouvert en fin de prolongation, Nikola Jokic n’a pas grand-chose à se reprocher sur ce match 4 qu’il boucle à 43 points, 11 rebonds, 6 passes. Indispensable dans le retour en fin de match, il est le premier pivot de l’histoire à réussir un match à plus de 40 points, 10 rebonds et 5 tirs à 3-points.

✅ Anthony Edwards. Comme LeBron James, Edwards est devenu cette nuit le seul joueur avec cinq matchs de playoffs à 30 points ou plus avant ses 22 ans ! Auteur du 3-points de la gagne en prolongation, le jeune Wolf n’a pas fui ses responsabilités, loin de là !

✅ Nickeil Alexander-Walker. En mission défensive sur Jamal Murray tout le match, NAW a fait du super boulot pour éteindre son compatriote canadien, provoquant notamment une faute offensive clé en fin de match. Mais il a aussi été décisif en attaque avec deux 3-points dans le même coin en prolongation.

✅⛔ Jamal Murray. Rayonnant depuis le début des playoffs, Jamal Murray a connu son premier accroc cette nuit, avec « seulement » 19 points, 7 rebonds, 5 passes. A 8/21 aux tirs dont 2/7 de loin, Murray n’avait pas réglé la mire pour une fois…

✅ ⛔ Karl-Anthony Towns. L’intérieur des Wolves est sorti tout penaud pour 6 fautes en début de prolongation. Sur une nouvelle erreur de débutant, en poussant Jokic sur une prise de position au poste bas. Avec 17 points et 11 rebonds, il a cependant fait un match propre.

LA SUITE

Game 5 de retour à Denver dans la nuit de mardi à mercredi

