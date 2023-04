Propulsé titulaire, Paul Reed reçoit les félicitations de ses coéquipiers

Le ciel s’est quelque peu assombri au-dessus de Philadelphie, puisque le genou de Joel Embiid inquiète et le flou règne quant à son retour dans ces playoffs. Malgré tout, son équipe est parvenue à se qualifier pour le tour suivant en éliminant Brooklyn avec un « sweep ».

Une qualification rendue possible, dès le Game 4, par le précieux apport de Paul Reed. Nommé titulaire pour cette rencontre, en remplacement du favori annoncé pour le titre de MVP 2023, il a cumulé 10 points et 15 rebonds en 32 minutes, arrachant surtout 8 rebonds offensifs face aux coéquipiers de Nic Claxton.

De quoi donner raison à Doc Rivers, qui avait décidé de le préférer à Montrezl Harrell et Dewayne Dedmon dans un cinq version classique, voire P.J. Tucker dans un cinq version « small ball ».

« Il l’a mérité, il a bien joué », expliquait le coach des Sixers. « Nous avons gagné cette série car nous avons dominé à l’intérieur et c’était notre état d’esprit avant le match. Paul et [P.J. Tucker] sont nos deux meilleurs rebondeurs, je savais que ça allait créer un problème de spacing, mais je voulais voir ce que ça allait donner. »

Une mi-temps pour se mettre en route

Agressif dans la peinture et sous le cercle, son association avec P.J. Tucker a donc apporté satisfaction à Doc Rivers, même s’il lui a fallu une mi-temps pour se mettre en route. Sans doute car il voulait trop bien faire pour Philly…

« Il peut être un facteur X important pour notre équipe quand il est concentré, qu’il fait son boulot, qu’il se focalise dessus, et c’est ce qu’il a fait en deuxième mi-temps », jugeait justement PJ Tucker, son acolyte dans la raquette. « Je l’ai insulté à quelques reprises en première période, il peut être en colère contre moi, mais je m’en fiche. Quand il joue de la sorte, dur, et fait ce qu’il est censé faire, il aide énormément l’équipe. »

« Il écoute et il joue dur, donc il faut lui donner le crédit qu’il mérite », réagissait de son côté James Harden, qui a lui aussi préféré la deuxième moitié de Game 4 de son coéquipier. « En première mi-temps, il a récupéré des rebonds offensifs importants et il a essayé de réussir des tirs difficiles. Mais je n’arrête pas de lui dire que, s’il peut avoir un layup, il faut le prendre, mais que s’il ne le sent pas, il faut ressortir la balle car on pourra obtenir un meilleur shoot. En seconde période, il a ainsi fait du meilleur boulot à ce niveau et ça a généré plus d’opportunités pour nos extérieurs. »

Bien entouré par ses coéquipiers plus expérimentés, qui ne sont jamais les derniers pour le mettre face à ses responsabilités, Paul Reed a changé de mentalité après la pause, compilant 8 points et 10 rebonds sur la période pour propulser Philadelphie vers une nouvelle victoire face aux Nets. Tout en énergie…

« En première mi-temps, j’ai forcé des tirs qui n’étaient pas vraiment bons pour l’équipe », reconnaissait le pivot de 23 ans, sur son début de match compliqué. « Mais les gars se sont mis sur moi, ils m’ont fait des critiques constructives, notamment Tobias [Harris] qui m’a dit : ‘On croit en toi, on te fait confiance, donc retourne sur le terrain et fais ce que tu sais faire’. C’est alors que, sur chaque rebond offensif, si je ne pouvais pas avoir de layup ouvert, j’ai ressorti le ballon et ça nous a aidés à avoir de bons tirs. »

De bon augure pour la suite, alors que les Sixers devront peut-être se passer de Joel Embiid pour le début de leur demi-finale de conférence contre le vainqueur de la série Celtics/Hawks.

