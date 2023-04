Sans Joel Embiid, les Nets prennent les commandes du match grâce à la paire Spencer Dinwiddie – Nic Claxton (19-8). Tobias Harris et James Harden limitent les dégâts mais un buzzer beater de Spencer Dinwiddie fait exploser le Barclays Center (29-22).

Le deuxième quart-temps se transforme alors en guerre de tranchées. Les deux défenses haussent encore davantage le ton et aucune des deux équipes ne dépasse les 31% de réussite (48-40).

Au retour des vestiaires, les Nets retombent dans leurs travers. Leur attaque stagne et Philadelphie en profite. Maladroit en première m-temps, Tyrese Maxey mène un 23-9 qui donne l’avantage aux Sixers (66-63).

Dans le sillage de Mikal Bridges et Royce O’Neale, les Nets tentent de sauver leur saison. Un 7-0 les remet en tête mais l’adresse de De’Anthony Melton et de Tobias Harris permettent aux Sixers de répondre par un 16-4 (86-76) ! Les Nets ne s’en relèveront pas, et Philly rejoint les demi-finales de conférence.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Sixers en panne sans Joel Embiid. Avant la rencontre, Doc Rivers espérait ironiquement que les Nets continuent de faire prise à deux sur ses pivots, même en l’absence du futur MVP. Face à une stratégie défensive différente mais toujours aussi agressive, James Harden et Tyrese Maxey ont souffert en première mi-temps à mettre en place le jeu des Sixers et à faire la différence en un-contre-un. Ils ont terminé la mi-temps à 34% aux tirs et 2/11 à 3-points, pour seulement 40 points marqués !

– Neuf minutes catastrophiques pour les Nets. À l’image des dernières minutes du Game 3, Brooklyn a débuté le troisième quart-temps dans le dur. Ils n’ont marqué que 9 points lors des neuf premières minutes de la période, manquant 10 de leurs 14 tirs avec un 1/8 à 3-points, et perdant quatre ballons. Lors de ces temps faibles, la balle arrête de vivre et l’attaque des Nets se transforme en concours d’isolation. Difficile de faire payer la défense des Sixers de cette façon.

– De’Anthony Melton et Tobias Harris passent le balai. Alors que les Nets avaient repris l’avantage, les Sixers ont réussi à inverser la tendance grâce à un dernier quart-temps décisif de DeAnthony Melton. Muet pendant trois quart-temps, l’ancien arrière des Grizzlies a marqué 15 points dans le dernier, dont un 3/4 de loin qui a tué les derniers espoirs des Nets. Tobias Harris, meilleur Sixer du match, est venu l’épauler pour finir le boulot.

TOPS/FLOPS

✅ Tobias Harris. Alors que Tyrese Maxey et James Harden ont manqué de régularité, Tobias Harris a été le métronome de son équipe, terminant avec 25 points à 11/19 aux tirs et 11 rebonds.

✅ De’Anthony Melton. L’arrière a marqué l’intégralité de ses 15 points dans la dernière période, soit la moitié des points des Sixers, pour mettre fin à la saison des Nets.

✅ Nic Claxton. Sans Joel Embiid, le pivot des Nets s’est montré avec 19 points, 12 rebonds et 4 contres.

✅ ⛔James Harden – Tyrese Maxey. Les deux joueurs ont connu un match en dents de scie mais ont produit assez pour mener leur équipe à la victoire. James Harden a frôlé le triple-double (17 points sur 18 tirs, 11 passes, 8 rebonds) et Tyrese Maxey a marqué 10 de ses 16 points (4/20 aux tirs) en 3e quart temps pour faire la différence.

✅ ⛔Mikal Bridges. L’ancien Sun a été égal à lui même en défense mais a manqué d’adresse (6/18 aux tirs).

⛔ Le banc des Nets. Le quatuor Seth Curry – Royce O’Neale – Joe Harris – Patty Mills a terminé la rencontre avec 13 points en cumulé à 5/19 aux tirs. Insuffisant.

LA SUITE

Les Sixers joueront le vainqueur de Boston – Atlanta en demi-finale de conférence.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.