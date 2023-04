Pour les Sixers, la blessure de Joel Embiid n’est qu’un obstacle de plus…

Comme l’an dernier, le premier tour des playoffs s’est mal terminé pour Joel Embiid. Touché au visage en 2022, le voilà cette fois victime d’une légère entorse du genou droit qui le contraint à retourner à l’infirmerie et voir sa participation pour le début des demi-finales de conférence être remise en cause.

À l’issue du « sweep » réussi par les Sixers sur le parquet des Nets, Doc Rivers a de nouveau été interrogé sur l’état de santé de son pivot et la perspective de le voir de retour dès le premier match de la prochaine série.

« Je ne sais pas. Je dirais qu’à l’heure actuelle, c’est probablement le même pourcentage donné avant le match… Sans doute 50%, dans le meilleur des cas », a-t-il confié. « D’après ce que j’ai compris, le staff a examiné son genou droit dès la fin du match parce qu’il se plaignait de douleurs derrière le genou, ce qui fait toujours peur quand on entend ça de la part des joueurs. Il y avait déjà un gonflement, ce qui est beaucoup trop tôt, alors nous avons procédé à une IRM ».

Un peu de temps supplémentaire pour récupérer

La bonne nouvelle, c’est que les Sixers sont déjà qualifiés pour le prochain tour alors que l’autre série entre Boston et Atlanta s’est prolongée (2-1 pour Boston). Plus la série durera, plus Joel Embiid aura la possibilité de revenir à 100%. C’est aussi pour ça que Doc Rivers n’a pas pu se prononcer avec plus de précision.

« Nous voulons que tout le monde soit en bonne santé. Je pense que cela va être important pour nous. Ce sweep nous permet de nous reposer un peu… Je crois qu’on en a pour une semaine ? Ça va être un gros plus. Nous avons le temps de préparer notre physique, notre tête, notre plan, et d’autres choses de ce genre, en plus de laisser tout le monde se détendre et décompresser », a confirmé Tyrese Maxey, l’un des grands bonhommes des deux dernières victoires des Sixers.

Pour Doc Rivers, ce malheureux épisode peut aussi renforcer les liens entre les joueurs comme on l’a vu dans le Game 4, et faire de ces Sixers une équipe encore plus soudée derrière l’objectif ultime, rallier les Finals.

« Absolument, surtout en ces circonstances. Le fait de ne pas avoir ton pivot et de ne pas s’en inquiéter. Je pense que ça a été important pour nous », a-t-il confié. « C’est clair que ça reste dans un coin de nos têtes. Mais comme je l’ai dit, c’est un obstacle de plus dans l’histoire que nous allons écrire cette année, et ça va le faire. Ce n’est qu’une partie de l’histoire. Pour moi, je suis sûr qu’il est humain et que ça se reproduira. Gagnons, remettons-le sur le terrain et poursuivons notre chemin ».

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.2 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.2 1.5 30.6 2022-23 PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 Total 394 32 50.1 33.7 81.9 2.2 8.9 11.2 3.4 3.1 0.9 3.4 1.7 27.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.