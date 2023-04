Une victoire mais des blessés pour Miami

Le Heat a repris l’avantage dans la série face aux Bucks, mais au prix de lourdes chutes. Jimmy Butler et Victor Oladipo ont en effet terminé au sol dans ce Game 3.

Le premier en fin de troisième quart-temps, avec une douleur au dos et aux fessiers, sans grosses conséquences puisqu’il a rejoint les vestiaires avant finalement de revenir sur le banc, avec une ceinture chauffante.

« Il m’a dit dans le vestiaire qu’il avait seulement besoin de quelques minutes, qu’il serait prêt à repartir », raconte Erik Spoelstra à ESPN. « J’allais le relancer si Milwaukee se rapprochait trop, mais les remplaçants ont été excellents. »

Grosse inquiétude pour Victor Oladipo

Parmi ces remplaçants, il y a le second cité, Victor Oladipo. En dernier quart-temps, l’arrière tente une pénétration et s’effondre après son dernier appui. Dans la foulée, le joueur attrape son genou gauche et reste longtemps au sol, avant d’être porté par ses coéquipiers vers le vestiaire.

« C’était une belle victoire mais quand on voit un joueur tomber ainsi, et surtout Victor qui a traversé tant de choses depuis trois ans, ce n’est clairement pas un sentiment agréable », souligne le coach du Heat.

Par le passé, Victor Oladipo a été opéré deux fois au tendon du quadriceps droit, en janvier 2019 puis mai 2021. Depuis plus de quatre ans, il n’a joué que 102 matches, sans jamais retrouvé son niveau de double All-Star.

En attendant les examens, vu les images et ce passif, l’inquiétude est grande… « On va voir, je ne veux pas m’avancer », conclut Erik Spoelstra. « Ça me donne envie de vomir pour l’instant, mais je veux rester positif. »

Il le faut car le coach a déjà perdu Tyler Herro, qui s’est cassé deux doigts dans le Game 1, pour quatre à six semaines. Un deuxième forfait de long terme serait un coup dur pour le banc de Miami.