Miami sort le grand jeu pour reprendre l’avantage sur Milwaukee !

En l’absence de Giannis Antetokounmpo pour le deuxième match de suite, Miami n’a pas manqué sa chance de repasser à 2-1 dans sa série face à Milwaukee. Les Floridiens ont réussi à prendre le meilleur en s’appuyant d’abord sur un Jimmy Butler inarrêtable, auteur de 17 points en premier quart-temps !

Sous son impulsion, le Heat a réussi à passer un improbable 19-0 entre la fin du premier et le début du deuxième acte pour mener 34-21. Mais la menace des Bucks a plané jusqu’à la mi-temps au dessus du Kaseya Center, notamment après l’enchaînement de paniers à 3-points signé par Joe Ingles, Bobby Portis, Khris Middleton par deux fois et Pat Connaughton (58-46).

Les locaux ont alors montré leur caractère lorsque Kevin Love et Caleb Martin ont planté les 11e et 12e paniers à 3-points du Heat pour boucler la première mi-temps (66-53), puis en passant un 9-2 au retour des vestiaires grâce à Jimmy Butler, Max Strus et Caleb Martin pour reprendre le large au score (81-62).

Victime d’une grosse chute et souffrant du dos, Jimmy Butler a serré les dents pour planter un 3-points puis un lay-up main gauche avant de sortir se faire soigner.

A +15 à l’entrée du dernier acte, Miami avait pour mission de faire le nécessaire pour s’éviter une fin de match sous pression. La mission a été accomplie sans souci grâce à l’apport de Duncan Robinson pour repasser à +20 (104-84) puis de la paire Oladipo- Adebayo, jusqu’à ce que Victor Oladipo ne sorte à son tour sur une blessure au genou laissant présager le pire. Les Floridiens ont toutefois assuré jusqu’au bout pour s’imposer 121-99 et reprendre l’avantage dans la série.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’entame des Floridiens. Difficile de désigner ce qui a été le plus impressionnant entre les 17 points inscrits par un Jimmy Butler en feu en premier quart-temps, à 3/3 de loin, l’improbable 19-0 encaissé par les Bucks ou les 12 paniers à 3-points inscrits en réponse aux 25 claqués par Milwaukee lors du Game 2. Quoi qu’il en soit les locaux n’ont pas attendu pour prendre son adversaire à la gorge et se mettre en position favorable, qu’ils ont tenu jusqu’à la fin.

– Joyeux anniversaire Duncan Robinson ! Avec la fracture de la main de Tyler Herro, Erik Spoelstra doit trouver d’autres armes au poste 2 pour alimenter son attaque. Avec Max Strus et Victor Oladipo, le coach du Heat a également pu compter sur Duncan Robinson qui a été à la hauteur pour le soir de ses 29 ans. Le sniper a entamé la rencontre à 3/3 à 3-points avant d’en inscrire un 4e pour débuter le quatrième quart-temps, puis d’ajouter un lancer-franc et un lay-up afin de replacer les siens à +20 à moins de 9 minutes de la fin. Une grosse prestation de sa part !

– Jimmy Butler a bon dos. Comme Giannis Antetokounmpo, Jimmy Butler a été victime d’une grosse chute lui ayant causé un bon mal de dos. La douleur a semble-t-il été moins forte puisqu’après un bref passage au vestiaire, l’ailier est revenu sur le banc entouré d’une écharpe de maintien autour de la taille, prêt à revenir au jeu ! Interrogé pendant le match, Erik Spoelstra ne semblait pas plus inquiet que ça, connaissant le mental de son leader ! La fin de match en faveur de Miami lui a toutefois permis de le reposer durant l’intégralité du 4e quart-temps.

– Le Heat retient son souffle pour Victor Oladipo. La victoire floridienne a été ternie par un triste fait de jeu en toute fin de partie. Alors qu’il partait au drive, Victor Oladipo a glissé et s’est visiblement tordu le genou gauche. Une fois au sol, il s’est tenu le genou gauche et a mis un long moment pour se relever et être accompagné au vestiaire sous les acclamations de la foule. On redoute évidemment le pire du côté de Miami compte tenu des antécédents de l’arrière.

TOPS/FLOPS

✅ Jimmy Butler. Survolté en premier quart-temps, il a mis son équipe sur la bonne voie en usant du tir à 3-points, l’arme qui avait permis aux Bucks de l’emporter dans le Game 2. Il a ensuite été une menace constante jusqu’à sa sortie prématurée pour terminer à 30 points en 28 minutes !

✅ Duncan Robinson. Sans nul doute son meilleur match de la saison au moment où le Heat en avait besoin. Il a retrouvé son shoot et a lui aussi contribué à creuser et maintenir l’écart tout au long de la rencontre.

⛔ Jrue Holiday. Le meneur a scoré 10 des 14 premiers points de son équipe en l’espace de cinq minutes avant de disparaître un peu de la circulation pour terminer à 19 points à 8/18 au tir et 5 ballons perdus. En l’absence de Giannis Antetokounmpo, Milwaukee en attendait sans doute plus de sa part, son impact en défense (son point fort) ayant également été mis à mal par la maîtrise offensive du Heat sur ce match.

LA SUITE

Game 4 à Miami dans la nuit de lundi à mardi (1h30).

