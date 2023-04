Tyler Herro : « Je n’arrive toujours pas y croire »

« J’ai regardé la vidéo et je ne sais toujours pas à quel moment je me suis cassé la main. Je ne sais toujours pas. Je n’aurais probablement pas dû plonger dessus, mais j’essayais de mettre de l’énergie. On jouait à l’extérieur, dans ma ville natale. J’essayais juste de jouer dur ».

Tyler Herro a en effet vu sa saison basculer sur un étrange plongeon vers Grayson Allen qui avait alors le ballon en fin de première mi-temps du Game 1 entre Milwaukee et Miami. L’arrière s’est immédiatement tenu la main et a très vite rejoint les vestiaires. Le verdict n’a pas tardé : fractures du majeur et de l’annulaire de la main droite pour quatre à six semaines d’absence.

Le Heat condamné à l’exploit

Le joueur a annoncé qu’il se ferait opérer ce vendredi. Il ne peut donc plus qu’espérer que le Heat parvienne jusqu’en finale NBA, qui débuteront début juin pour entrevoir un retour au jeu cette saison, dans le meilleur des cas.

« C’est ce qu’on espère. Il n’y a pas d’autre choix que d’aller jusqu’en finale et de revenir pour jouer ce moment-là », a-t-il ajouté.

L’espoir est mince, et la pilule n’en reste pas moins dure à avaler, alors qu’il doit maintenant quitter ses coéquipiers après seulement un match, au moment le plus important de la saison, même si le Heat a surpris Milwaukee sur le Game 1 pour récupérer l’avantage du terrain dans ce premier tour des playoffs.

« On se donne tellement à fond pour ce moment, de pouvoir être en playoffs. J’ai le sentiment que j’avais des choses à prouver sur ces playoffs. C’est un moment difficile. Je n’arrive toujours pas à y croire ».

Tyler Herro Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIA 55 27 42.8 38.9 87.0 0.3 3.8 4.1 2.2 1.4 0.6 1.6 0.2 13.5 2020-21 MIA 54 30 43.9 36.0 80.3 0.5 4.5 5.0 3.4 1.3 0.7 1.9 0.3 15.1 2021-22 MIA 66 33 44.7 39.9 86.8 0.5 4.5 5.0 4.0 1.4 0.7 2.6 0.1 20.7 2022-23 MIA 67 35 43.9 37.8 93.4 0.4 5.0 5.4 4.2 1.5 0.8 2.4 0.2 20.1 Total 242 32 43.9 38.3 87.5 0.4 4.5 4.9 3.5 1.4 0.7 2.2 0.2 17.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.