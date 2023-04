Avec un triple-double de Nikola Jokic, Denver enfonce les Wolves

Portés par un Anthony Edwards sur la lancée de son dernier match, les Wolves démarrent cette rencontre avec détermination, et prennent rapidement les devants (15-8). Après avoir laissé passer l’orage du début de match, les Nuggets reviennent au contact de leur adversaire (21-20). À l’issue du premier quart-temps, les deux équipes se quittent dos à dos (28-28).

Avec Nikola Jokic sur le banc, Denver débute le second quart-temps par un 14-5, et réalise le break (42-33). Jamal Murray préchauffe, et permet aux siens de prendre jusqu’à douze points d’avance (53-41). Minnesota termine tout de même le quart-temps en force, pour revenir à seulement six longueurs (61-55).

Sur un tir longue distance, Nikola Jokic redonne dix points d’avance à Denver (67-57). Les hommes de Mike Malone ont la main sur le match, alors que les Wolves tentent de revenir, mais en vain. À l’entame du 4e quart-temps, les Nuggets mènent de six points (94-88).

Avec un opportuniste Christian Braun, Denver ne veut pas se faire peur, et reprend une dizaine de points d’avance d’entrée de quatrième quart-temps (103-93). Minnesota s’offre de l’espoir en revenant à cinq points à 4 minutes de la fin (109-104). Mais en face, Michael Porter Jr. est dans un grand soir, et le jeune ailier va sécuriser la victoire en fin de match pour mener 3-0 dans la série (120-111).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Denver tout en contrôle. Après un début de rencontre assez lent, les hommes de Mike Malone ont mis la main sur la partie et ne l’ont jamais enlevée. Solides collectivement et dominateurs dans la raquette malgré la paire Towns-Gobert, les Nuggets prennent le Game 3 à Minnesota, et mettent quasiment fin à tout suspense dans cette série.

– Minnesota impuissant. Hormis Anthony Edwards, personne n’a vraiment été capable de mettre du danger dans la défense des Nuggets. Il y a eu quelques étincelles de Karl-Anthony Towns mais sans plus. Les autres n’ont pas du tout été au niveau sur ce match, et même globalement sur la série. Résultat ? Les Wolves sont menés assez logiquement 3-0 dans cette série.

TOPS/FLOPS

✅ Nikola Jokic. Très bon match de sa part, avec au passage son 7e triple-double en playoffs : 20 points, 12 passes décisives, 11 rebonds.

✅ Michael Porter Jr. Prestation de haut niveau de sa part. Il termine meilleur marqueur de son équipe avec 25 points à 10/17 au tir dont 4/8 à 3-points. On peut également y ajouter 9 rebonds.

✅ Le duo Edwards/Towns. Ils ont porté les Wolves à eux deux en combinant 63 points, mais cela n’a pas suffi.

✅ Rudy Gobert. Match globalement solide du Français avec un double-double à la clé, 18 points et 10 rebonds, mais aussi six fautes…

⛔️ Le « supporting cast » des Wolves. Ils n’ont pas du tout été au niveau, abandonnant leurs leaders.

LA SUITE

Game 4 à Minnesota, dans la nuit de dimanche à lundi (3h30).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.