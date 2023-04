LeBron James va vivre son premier vrai match de playoffs à Los Angeles

Après avoir dominé les Grizzlies en ouverture de la série lors du Game 1, les Lakers sont complètement passés à côté de leur sujet lors du Game 2, s’inclinant logiquement face à une équipe de Memphis bien meilleure collectivement. Mais l’essentiel est là, les hommes de Darvin Ham ont fait le job en prenant une des deux rencontres dans le Tennessee. À 1-1, la série prend désormais la direction de Los Angeles où se disputeront les Games 3 et 4.

Pour LeBron James, le Game 3 est le match le plus important de la série, il est donc hors de question de se relâcher, surtout quand on connait la qualité de l’équipe adverse.

« Il y a toujours moyen de s’améliorer. C’est une série à 1-1, les deux équipes sont à égalité, les deux équipes pensent qu’elles peuvent gagner sur le terrain de l’autre, donc cela ne nous rassure pas de rentrer à la maison. Et nous ne devrions pas nous sentir à l’aise en rentrant chez nous à 1-1 » a insisté LeBron James. « Le troisième match est le plus important de la série et si nous ne sommes pas sur nos gardes avant ce match, ils peuvent très facilement venir dans notre ville, sur notre terrain et reprendre l’avantage dans la série ».

Une première depuis 2013 !

Avec l’avantage du terrain récupéré, les Lakers auront toutefois l’occasion de valider le contrôle de la série devant leurs supporters. Un public qui leur a tant manqué ces dernières années, car si les Lakers ont déjà disputé les playoffs à deux reprises sous l’ère LeBron James, les restrictions sanitaires imposées par la pandémie de Covid-19 n’ont pas permis à la franchise de véritablement jouer devant ses fans.

En effet, lorsque les Lakers ont remporté le titre en 2020, les playoffs se déroulaient dans la bulle d’Orlando, tandis qu’en 2021, la capacité était limitée à environ 8 000 personnes dans la salle.

Le Game 3 de samedi face aux Grizzlies sera donc le premier match à domicile des Lakers en playoffs dans une salle pleine depuis 2013 ! Autant dire que l’ambiance s’annonce électrique, pour le plus grand bonheur de LeBron James.

« Nous avions jeudi pour nous ressaisir, une autre journée vendredi pour rentrer à la maison et nous concentrer sur ce qui doit être fait » a ajouté LeBron James juste après le Game 2. « Samedi, ça se passera sur le terrain. Je suis très heureux d’avoir l’occasion de disputer un nouveau match de playoffs. Je crois que c’est notre premier… c’est notre premier match à la maison, non ? Devant nos supporters, n’est-ce pas, en postseason ? C’est la première fois. Je suis enthousiaste ».