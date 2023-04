Tyrese Maxey, l’opportuniste

Dans une rencontre marquée par plusieurs décisions arbitrales contestables comme les expulsions de James Harden et Nic Claxton, les Sixers et les Nets se sont livré une bataille jusque dans les dernières secondes dans ce match bascule de la série. Finalement, c’est Philadelphie qui s’est imposé, grâce à un Tyrese Maxey héroïque dans les dernières minutes. Ce dernier a ainsi marqué 10 points dans le « clutch time », permettant aux siens de mener désormais 3-0 dans la série. Autant dire que les Sixers ont un pied et quatre orteils en demi-finale de conférence.

« Mon état d’esprit a toujours été le même : gagner et faire tout ce qu’il faut pour gagner » déclare sobrement Tyrese Maxey. « Ce soir, quand notre meneur, qui est notre leader, s’est fait exclure, j’ai endossé ce rôle pour nous aider à faire ce qu’on fait d’habitude et gagner le match ».

Comme dans le Game 2, le jeune arrière termine meilleur marqueur de son équipe avec 25 points à 10/17 au tir dont 5/8 à 3-points ! Une performance de patron dans un match de playoffs à l’extérieur, qui permet aux hommes de Doc Rivers de tuer quasi tout suspense sur cette série.

« Parfois, il se perd dans la masse, avec James et Joel » explique P.J. Tucker. « Mais, il n’a pas besoin de grand-chose pour se mettre en route. Il obtient un lay-up, puis une faute, il met ses deux lancers-francs, et ensuite il peut prendre le contrôle d’un match. Il est si jeune qu’il ne se rend même pas compte qu’il est aussi fort ».

Une fois de plus, les Sixers ont pu compter sur Tyrese Maxey, et c’est ce qui fait peut-être la différence par rapport aux autres saisons. Si Joel Embiid et James Harden sont freinés, voire muselés, Doc Rivers peut compter sur un troisième attaquant de premier plan, capable de prendre des risques en attaque et de punir les défenses.

« Il a fait les bons choix, qu’il s’agisse de son tir à 3-points ou d’attaquer le panier » a félicité James Harden. « Il a juste joué librement. C’est ce qu’il a fait toute l’année ».

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHL 61 15 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHL 75 35 48.5 42.7 86.6 0.4 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHL 60 34 48.1 43.4 84.5 0.4 2.6 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 Total 196 29 47.9 41.4 85.8 0.3 2.4 2.7 3.3 1.9 0.7 1.1 0.3 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.