Au milieu des expulsions et des techniques, Tyrese Maxey punit encore les Nets !

Les Sixers ont fait un grand pas vers la qualification en s’imposant lors de ce Game 3 en terrain hostile et malgré des conditions très difficiles. De leur côté, les Nets ont tout donné mais ont encore échoué, compromettant sérieusement leurs chances pour la suite.

Les locaux ont essayé de mettre la pression d’entrée, avec pour meilleur exemple le début de match de Nic Claxton, auteur de 5 points depuis le début de la série et révolté sur cette entame de match, à l’image de son dunk surpuissant en contre-attaque (9-4). Les deux paniers à 3-points de Mikal Bridges ont alors forcé Doc Rivers à arrêter le jeu (19-11).

Bien lui en a pris puisque Philly a réussi à reprendre ses esprits ensuite pour terminer le premier acte par un 9-2, avec les dunks autoritaires de De’Anthony Melton et Jalen McDaniels (28-32).

Sans sourciller, James Harden a ensuite répondu au bon passage de Cam Thomas (36-42), puis ce sont les 3-points de De’Anthony Melton et Tyrese Maxey ainsi que le 2+1 de Tobias Harris qui ont permis aux Sixers d’aggraver l’écart à la pause (47-58).

Tous les efforts des coéquipiers de Joel Embiid ont rapidement été effacés au retour des vestiaires, la faute à une entame presque parfaite des Nets, auteurs d’un 14-0 renversant marqué par les dunks de Nic Claxton et d’un Mikal Bridges sur un nuage (61-60).

Avec 11 points en troisième quart-temps, Cameron Johnson a aussi eu son moment de gloire entre un joli move sur Jalen McDaniels et deux paniers à 3-points dont un avec la faute de PJ Tucker en prime. Les 3-points de Spencer Dinwiddie et Royce O’Neale en fin de période ont alors permis aux locaux de virer à +6, le tout après avoir vu James Harden sanctionné d’une Flagrant II synonyme de fin de match (82-76).

La deuxième faute technique de Nic Claxton en début de quatrième quart-temps a rééquilibré les débats, et les deux équipes se tenaient alors en une possession à 5 minutes de la fin (90-87). Mikal Bridges a enchaîné un panier près du cercle avec une interception pour essayer de faire pencher la balance du côté des locaux, mais Tyrese Maxey lui a répondu avec un floater, un 3-points et un lay-up main gauche en transition pour égaliser à 96-96.

Le meneur a fini en feu avec un nouveau panier à 3-points sur la tête de Spencer Dinwiddie, tandis que Joel Embiid a finalement surgi au meilleur moment pour contrer… Spencer Dinwiddie. Une mauvaise remise en jeu a permis à De’Anthony Melton de sceller le match d’un dernier dunk (97-102).

CE QU’IL FAUT RETENIR

La soirée mouvementée de Joel Embiid. Comme depuis le début de la série, les Nets ont décidé de malmener le pivot des Sixers afin d’espérer rivaliser, un traitement de faveur qui est monté d’un cran cette nuit. Joel Embiid s’est d’abord tristement illustré en perdant ses nerfs dès les premières minutes, donnant un coup de pied dans les parties de Nic Claxton alors qu’il était au sol et que son adversaire direct venait de « marcher » au-dessus de lui. Sa Flagrant 1 est restée anecdotique puisqu’il a été bien secoué ensuite, notamment sur deux oppositions face à Cam Johnson dans la raquette. La première fois, il est retombé sur le dos et s’est tordu la cheville droite. Puis en troisième quart-temps, il est à nouveau mal tombé, se tenant longuement le genou droit. Plus globalement, le Camerounais a vécu une soirée très compliquée, boitillant jusqu’à la fin de la partie…

James Harden aussi, avait les boules. Lui aussi a été malmené par les défenses pot-de-colle et une alerte au genou après un choc contre le genou de Mikal Bridges en première mi-temps qui l’a fait boitiller un temps. S’il a porté l’attaque des Sixers pour compenser les difficultés de Joel Embiid, il a ensuite craqué en envoyant un coup dans les parties (décidément !) de Royce O’Neale pour essayer de se défaire de sa défense serrée. Un geste évidemment interdit qui lui a valu une Flagrant II synonyme d’expulsion. Une décision tout de même étonnante au regard de la sanction adressée à Joel Embiid en début de match dans une situation similaire.

L’erreur de jeunesse de Nic Claxton. A un peu moins de 9 minutes de la fin, Nic Claxton a confirmé son super match en allant dunker sur Joel Embiid pour donner six points d’avance aux siens (87-81). Problème, il a chambré le Camerounais dans la foulée, et a fini expulsé pour une deuxième faute technique, la première étant intervenue en tout début de match. Un tournant qui a plombé la fin de partie des Nets, et un coup du sort terrible que Nic Claxton n’est pas près d’oublier.

TOPS/FLOPS

✅ Tyrese Maxey. Tout semblait jouer contre Philly entre les blessures de Joel Embiid puis l’expulsion de James Harden. Malgré tout, Tyrese Maxey n’a pas baissé les bras et a été récompensé par une séquence folle qui a complètement inversé le cours de la fin de match.

✅ Joel Embiid. Le franchise player a galéré tout le match et s’est retrouvé particulièrement secoué par les Nets, qui ont tout tenté pour le faire déjouer. Malgré la douleur et ses 5 fautes, il est resté sur le parquet jusqu’au bout, et a fini, lui aussi, par être récompensé en sortant le contre du match sur Spencer Dinwiddie. Une leçon de courage de sa part…

✅⛔Mikal Bridges. Son nouveau statut de franchise player lui va comme un gant. S’il a souvent été vu à son avantage cette nuit, en attaque comme en défense, on ne peut que déplorer la faiblesse de son pourcentage au tir, avec 26 tirs tentés pour 26 points (9/26). Parfois encore un peu trop dans l’euphorie, à des moments où il aurait pu trouver d’autres solutions en attaque.

✅⛔Nic Claxton. Enfin, on a retrouvé le Nic Claxton agressif en attaque qui avait manqué à Brooklyn sur les deux derniers matchs. Le pivot a été agressif et efficace, mais a tout sabordé en se laissant aller à une séance de chambrage alors qu’il avait déjà récolté une faute technique. La douche froide a été terrible tant les Nets ont pratiquement dit adieu à leurs chances de qualification.

LA SUITE

Game 4 à Brooklyn, samedi (19h).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.