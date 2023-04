Harden expulsé, Embiid épargné… Personne n’est content chez les Sixers et les Nets !

Déjà musclée lors des deux premières manches, la série entre les Sixers et les Nets a atteint le niveau supérieur cette nuit avec deux techniques, deux Flagrant et deux expulsions dans la victoire de Philadelphie à Brooklyn ! Pour James Harden, coupable d’une faute Flagrant 2 pour avoir touché les parties intimes de Royce O’Neale, cette expulsion est « inacceptable » !

« Cette faute Flagrant 2 est inacceptable. C’est la première fois que je suis expulsé. Je ne suis pas étiqueté comme un joueur méchant, et je ne l’ai pas touché dans les parties intimes » assure le meneur des Sixers. « Quand quelqu’un est collé à vous comme ça, c’est une réaction naturelle. Je ne l’ai pas durement touché, et écoper d’une Flagrant 2 est inacceptable. C’est un match de playoffs. On voit des choses bien pires que ce geste. Franchement, je ne pensais même pas qu’il y avait faute. C’est inacceptable, et ça ne peut pas exister. »

Joel Embiid, le coup de pied de la discorde

Appelé à entrer dans les détails, James Harden explique qu’il n’a même pas donné de coup de coude, ni fait de grands gestes, et qu’il a juste dégagé sa main. Il ne comprend toujours pas que ça puisse être une faute offensive.

Du côté de Brooklyn, c’est la clémence avec Joel Embiid qu’on ne comprend pas. Après seulement trois minutes de jeu, Joel Embiid est au sol après un alley-oop de Nic Claxton au-dessus de sa tête, et le jeune intérieur des Nets enjambe son adversaire avant de revenir en défense. En NBA, les joueurs détestent ça, et Joel Embiid balance un coup de pied à Nic Claxton, lui aussi dans les parties !

Jacque Vaughn n’en revient pas !

Ce n’est pas aussi violent que Draymond Green, mais ça reste un geste dangereux et surtout qui n’a rien à faire sur un terrain. Les arbitres ne lui donnent qu’une Flagrant 1, tandis que Nic Claxton écope d’une technique. Elle aura son importance puisque Nic Claxton sera ensuite expulsé après avoir reçu une deuxième technique pour avoir chambré Joel Embiid après un nouveau dunk…

« Je crois que je n’ai jamais vu ça de ma carrière » s’emporte Jacque Vaughn. « On a quelqu’un qui volontairement donne un coup de pied à un endroit où personne ne souhaite être frappé, et il continue à jouer… Je n’ai jamais vu ça dans un match. C’était intentionnel ! »

Pour sa part, Joel Embiid assure qu’il a tout fait pour garder son calme. « Pendant tout le match, on a vu ce qu’ils essayaient de faire… Ils ont essayé de me faire sortir de mes gonds. Mais je suis trop important pour l’équipe. Après la première action, j’ai compris que j’étais trop important pour m’impliquer dans ce genre de choses. C’est la deuxième fois que [quelqu’un] me frappe dans le dos [et] cela n’a pas été revu par les arbitres. Mon dos, mon genou, je suis touché à chaque fois… C’est très bien, ça fonctionne pour eux. Mais, vous savez, il faut juste continuer à avancer ».