Jamal Murray fait encore des misères au duo Gobert-Conley

C’était il y a trois ans, dans la « bulle ». Jamal Murray passait du statut de très bon joueur à celui de star en livrant un duel dantesque à Donovan Mitchell. Dans son sillage, les Nuggets avaient renversé le Jazz pour s’imposer 4-3 au premier tour, et trois ans plus tard, ils défient deux anciens joueurs du Jazz, Mike Conley et Rudy Gobert ! Désormais aux Wolves, les deux se souviennent très bien des cartons de Murray, et lors du Game 2, ils ont pu constater qu’il n’avait pas changé. Le Français est plutôt admiratif après les 40 points du meneur.

« Je ne vais pas mentir, il a fallu qu’il bosse pour arriver à ce total, et si c’est ce qu’il recherche à nouveau, il va falloir qu’il bosse encore » explique Rudy Gobert. « Lors du premier match, on pensait qu’il n’avait pas besoin de bosser autant, mais dans le Game 2, il a fallu qu’il en fasse plus. Et on va continuer de s’occuper de lui. Et ce sera pareil pour tous les Nuggets, et on verra ce que ça donne. »

Jamal Murray tourne à 33.6 points de moyenne face à Mike Conley

Pour le Français, la défense des Wolves était donc bonne mercredi soir, et ils sont juste tombés sur un Jamal Murray en état de grâce. C’est décidément une habitude pour lui face au Français…

« C’est les playoffs » répond Rudy Gobert en souriant. « Évidemment, la ‘bulle’ était très particulière, et c’était assez incroyable d’y participer, d’en être témoin en personne. Je pense que chaque match sera différent, vous savez. J’aime beaucoup la façon avec laquelle Ant’ a réagi. Clairement, Murray a réussi beaucoup de tirs difficiles en deuxième mi-temps ».

Plutôt réputé pour sa défense, Mike Conley n’a rien pu faire. Comme dans la « bulle »…

« Il est très talentueux, et il sait utiliser son corps pour aller aux endroits qu’il affectionne et pour faire des step-back » note ainsi le meneur des Timberwolves. « C’est un arrière costaud et physique. Il y a des soirs comme ça où il va réussir de grosses performances, et nous devons simplement résister et faire de notre mieux pour l’arrêter plus tôt, parce qu’une fois qu’il se met en route, c’est difficile. »

Mike Conley et Jamal Murray se sont affrontés à sept reprises en playoffs, et le bilan est largement en faveur du meneur des Nuggets : 33.6 points de moyenne !