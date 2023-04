Vous aviez aimé le duel Donovan Mitchell – Jamal Murray ? Vous allez adorer le duel Anthony Edwards – Jamal Murray ! Dans un match au scénario assez fou, l’arrière des Wolves et le meneur des Nuggets ont produit chacun leur meilleur basket, et c’est le Canadien qui a le dernier mot avec 40 points à 13/22, dont 6/10 à 3-points.

Alors que les Wolves avaient effacé un déficit de 21 points, et qu’ils avaient même pris les commandes, Jamal Murray a sorti le grand jeu dans les cinq dernières minutes avec un enchaînement de paniers importants, mais aussi ce contre sur cette tentative à 3-points de Mike Conley.

Tactiquement, les Wolves ont été piégés par leur défense sur pick-and-roll, et Jamal Murray, tout comme Michael Porter Jr, ont sanctionné la couverture de Rudy Gobert sur l’écran de Nikola Jokic.

Plus de matches à 40 points que Lillard, Irving ou Magic !

On a retrouvé le Jamal Murray de la « bulle », là il avait explosé aux yeux du grand public. C’est son cinquième match à 40 points et plus en 35 matches de playoffs.

C’est plus qu’en saison régulière où il a disputé 410 matches ! C’est aussi plus que Kyrie Irving, Damian Lillard ou encore Carmelo Anthony, Reggie Miller et Magic Johnson. C’est dire à quel point il brille en postseason.

« Il n’y a qu’un Jamal » sourit-il, alors qu’on lui demande ce que Mike Malone lui a soufflé à l’oreille à la fin du match. « Cela m’a pris beaucoup de temps pour revenir à ce niveau. Il y a eu beaucoup de doutes, beaucoup d’inconnues, beaucoup de craintes… Mais c’est bien d’avoir vécu tout ça. Je suis juste en progression. Je savais qu’il y aurait des hauts et des bas cette saison, je savais que j’allais vivre des moments compliqués. Mais je savais aussi que j’allais retrouver cette adrénaline lors des deux premiers matches de playoffs. Il y a cette ambiance… C’est ce que j’avais envisagé, et c’est bien ce que ça se passe comme ça, et que je joue mon jeu. »

De la passion et du coeur

C’est d’autant plus fort que Jamal Murray n’avait plus joué en playoffs depuis trois ans, depuis justement ses exploits dans la « bulle », et on le retrouve tel qu’il était, et cette fois, c’est devant son public, et non à huis clos.

Et comment les Nuggets sont-ils parvenus à garder leur sang-froid quand les Wolves ont effacé cet écart d’une vingtaine de points ? « On est resté positif » répond Jamal Murray. « Personne ne s’en est pris à l’autre, et chacun savait ce qu’il avait à faire. J’ai trouvé qu’on avait été bon dans l’exécution que ce soit en attaque, comme en défense. Le coach avait un bon plan de jeu, et on est resté dedans. »

Un coach qui lui a rendu hommage après la rencontre. « Il a laissé une partie de lui-même sur le terrain ! Pendant 39 minutes, il a eu un tel impact ! Avec cette passion, ce coeur et cette performance… Il avait raté deux playoffs de suite, le voir à ce niveau, et avoir un tel impact… »

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 22 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 32 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.4 16.7 2018-19 DEN 75 33 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 36 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.3 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 33 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.3 20.0 Total 410 31 44.7 37.3 87.0 0.8 2.9 3.7 4.2 1.8 1.0 2.0 0.3 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.