Derrière l’énorme duel entre Jamal Murray (40 pts) et Anthony Edwards (41 pts), Denver fait le break !

Les six premières minutes sont équilibrées entre deux équipes qui se rendent coup pour coup. Néanmoins, grâce à un Jamal Murray, déjà auteur de 7 points, les Nuggets sont en tête (15-12). Les hommes de Mike Malone profitent des erreurs des Wolves, et accélèrent le rythme. Sur un dunk signé Jeff Green, les locaux prennent neuf points d’avance (26-17). À l’issue du premier quart-temps, Denver mène 31-22.

Minnesota est en retard sur tous les ballons. En face, les joueurs du Colorado sont en total contrôle, et s’envolent au score en prenant quinze points d’avance (37-22).

La démonstration tourne à la leçon de la part des coéquipiers de Nikola Jokic, qui dominent complètement les Wolves des deux côtés du terrain. L’écart monte à +21 en faveur des Nuggets (53-32). Minnesota termine toutefois le quart-temps sur une note positive, et réduit l’écart à quinze points à la mi-temps (64-49).

Au retour des vestiaires, les Wolves montrent un bien meilleur visage, et reviennent sous la barre des dix points d’écart (70-62). Denver sort complètement de son match, et le « momentum » bascule du côté de Minnesota. Les hommes de Chris Finch serrent les boulons en défense, et sanctionnent en contre-attaque pour revenir à seulement un point (70-69). Sur interception de Kyle Anderson, les Wolves passent même devant au score (81-80). À l’entame du 4e quart-temps, les coéquipiers de Rudy Gobert mènent 89-87.

Sous l’impulsion de Michael Porter Jr, les Nuggets démarrent le dernier acte par un 8-0, et reprennent l’avantage (95-89). Grâce à un sublime fadeaway signé Anthony Edwards, Minnesota repasse devant (99-98). À cinq minutes de la fin, Denver compte trois points d’avance (104-101). Sur un énorme panier à 3-points, Jamal Murray offre huit points d’avance aux Nuggets (111-103). Ce dernier mettra le couvercle sur le match, et les Nuggets s’imposent 122-113.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Denver assume son statut. Meilleure équipe de l’Ouest sur la saison régulière, les Nuggets répondent aux attentes pour le moment. Après une première rencontre maîtrisée de bout en bout, le Game 2 prenait la même direction que le précédent. Mais voilà, les hommes de Mike Malone ont laissé leur adversaire revenir en concédant un 14-0 au cours du 3e quart-temps. Finalement, ils ont pu compter sur un énorme Jamal Murray, auteur de 40 points, pour assurer la victoire.

– Minnesota s’est réveillé trop tard. Menés de 21 points au cours du deuxième quart-temps, les Wolves ont réussi à relancer le match grâce à un 3e quart-temps de très bonne qualité remporté 40-23. Néanmoins, il est très difficile de remporter un match quand on ne joue qu’une mi-temps, même avec un Anthony Edwards exceptionnel. Denver a finalement repris le contrôle dans le dernier quart-temps.

TOPS/FLOPS

✅ Jamal Murray. On retrouve le joueur que l’on avait vu lors des playoffs 2020. Il a porté les siens jusqu’au succès avec 40 points à 13/22 au tir dont 6/10 à 3-points.

✅ Nikola Jokic. Comme d’habitude, et malgré l’intense combat physique que lui opposent les Wolves, il a été au four et au moulin en réalisant un match complet, punissant toutes les erreurs et retards défensifs de ses adversaires. Il termine au bord du triple-double avec 27 points, 9 rebonds et 9 passes décisives.

✅ Anthony Edwards. Il a tout simplement été énorme mais cela n’a pas suffi. Il termine avec 41 points à 14/23 au tir dont 6/10 à 3-points !

⛔️ Karl-Anthony Towns. Gêné par les nombreux contacts, il n’est jamais vraiment rentré dans son match avec un 3/12 au tir. Et il a connu ses problèmes habituels de fautes…

LA SUITE

Game 3 à Minnesota, dans la nuit de vendredi à samedi (3h30).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.