De’Aaron Fox explique d’où lui vient sa « clutch attitude »

Quoi qu’il arrive désormais en playoffs, De’Aaron Fox aura bouclé une saison 2022/23 inoubliable, entre son mariage durant la dernière intersaison et la naissance de son premier enfant, ainsi que ses exploits sportifs, récompensés par une première sélection au All-Star Game, une qualification historique Sacramento en playoffs, et le trophée du joueur le plus « clutch », décerné cette semaine.

Joueur le plus décisif cette saison avec 194 points inscrits dans des fins de matchs serrées cette saison (à 53% de réussite au tir), le meneur des Kings a confirmé son statut sur les deux premiers matchs de l’ensemble des playoffs, avec 13 points inscrits dans le « money time ». Avant le Game 3, il est revenu sur cette spécialité qu’il a développée grâce à son mental et sa façon d’aborder cette situation spécifique.

« Je pense que c’est plus une question de mentalité que de travail », a déclaré « Fourth Quarter Fox ». « Tout le monde veut être en position de mettre le panier de la gagne, mais quand ce moment arrive, si tu es vraiment prêt, ça va se voir. Il ne faut pas avoir peur d’échouer. Si je rate, ça me va, parce que je sais que si l’occasion se présente à nouveau, j’aurai une chance de réussir ».

Beaucoup de travail

De’Aaron Fox ne s’est pas uniquement appuyé sur cette force mentale pour briller en fin de match, il a bien évidemment mis toutes les chances de son côté en s’infligeant un travail quotidien débuté dès l’été dernier, quitte à interrompre sa lune de miel pour pouvoir poursuivre son programme d’entraînement.

À ses côtés, il a aussi bénéficié du dévouement de son assistant personnel, Luke Loucks, avec qui Mike Brown avait travaillé à Golden State et qu’il a engagé peu après son arrivée à Sacramento.

« Luke a travaillé avec lui depuis le premier jour », a rappelé Mike Brown, qui a ensuite expliqué comment son assistant faisait pour faire progresser De’Aaron Fox, en le mettant en situation selon des scénarios bien précis. « Tu fais face à une prise et tu dois faire ceci pour l’éviter, ou tu dois faire cela quand tu passes ton premier défenseur, avec différentes façons dont il devait réagir selon les situations. Cette créativité que Luke a apportée l’a aidé à se tenir prêt. Il y a aussi le fait qu’il ait expérimenté ce rôle toute sa vie, en étant le joueur numéro un de son équipe. Ça l’a aidé à avoir du succès dans les moments critiques ».

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 28 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.9 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33 51.2 32.4 78.0 0.6 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 Total 395 32 47.2 32.1 73.6 0.5 3.1 3.7 6.2 2.6 1.3 2.7 0.4 20.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.