Sans Giannis Antetokounmpo, les Bucks noient Miami sous un déluge de 3-points !

Malgré l’absence de Giannis Antetokounmpo qui souffre toujours du dos, les Bucks ont montré un tout autre visage que lors du Game 1. À l’image des 14 points de Brook Lopez, ils ont attaqué la raquette du Heat avec agressivité pour prendre les commandes de la rencontre (35-28).

Malgré les 15 points de Jimmy Butler en première mi-temps, le Heat a pris l’eau avant la pause. La domination des Bucks près du cercle a forcé la défense de Miami à surcompenser, donnant tir ouvert après tir ouvert aux hommes de Mike Budenholzer. Le quatuor Holiday – Middleton – Ingles – Connaughton a compilé un 9 sur 12 à 3-points en deuxième quart temps pour compter jusqu’à 32 points d’avance (75-43) !

Malgré un 7-0 de Miami pour débuter la deuxième mi-temps, les Bucks ont de nouveau marqué 9 tirs primés en troisième quart temps pour continuer leur démonstration et égaliser logiquement dans la série, avant de prendre la direction de la Floride ce week-end.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Des Bucks records. 81 points (record de la franchise en playoffs) à 60% de réussite, dont 12/21 à 3-points, 19 passes décisives, seulement 3 ballons perdus, et une domination outrageuse dans la raquette. Frustrés par leur performance du Game 1, les Bucks ont remis les choses au point dans ce deuxième match. Les coéquipiers de Jrue Holiday ont continué sur leur lancée après la mi-temps. Ils étaient à 21/35 après trois quart-temps, et ont terminé le match avec 25 3-points marqués, égalant le record NBA sur un match de playoffs.

– Miami revient sur terre. À 60% de réussite à 3-points lors du premier match, le Heat est redevenu l’équipe qu’il était pendant la saison régulière avec une fréquence de tirs à 3-points moyenne et une adresse médiocre. À l’image de Jimmy Butler et de Bam Adebayo, Miami est l’une des équipes qui prend le plus de tir à mi-distance de la NBA. Les Bucks n’hésitent pas eux à allumer la mèche de loin, ce qui rend l’équation compliquée pour les Floridiens, voir insoluble si leurs adversaires gardent la main chaude. Le Heat a toutefois retrouvé de l’adresse dans le « garbage time ».

– Giannis Antetokounmpo de retour pour le Game 3 ? Mike Budenholzer avait exprimé son optimisme quant au retour de sa star pour le Game 2, mais le Grec n’a même pas essayé de s’échauffer. Sa blessure au bas du dos n’est, semble-t-il, pas grave mais la douleur est toujours présente, le forçant à déclarer forfait. Avec deux jours de repos avant le Game 3, il serait surprenant de ne pas voir le « Grreek Freak » de retour sur le parquet pour essayer de reprendre l’avantage du terrain perdu lors du premier match.

TOPS/FLOPS

✅ Jrue Holiday. En l’absence de Giannis Antetokounmpo, le meneur a donné le ton pour son équipe dès le début du match. Il a terminé avec 24 points, 11 passes et 5 rebonds.

✅ Brook Lopez. Beaucoup plus agressif que lors du Game 1, le pivot des Bucks s’est rendu disponible près du cercle dès le premier quart-temps, y marquant 14 de ses 25 points, tout en étant intraitable en défense.

✅ Joe Ingles – Pat Connaughton. Les deux joueurs ont respectivement marqué 17 et 22 points, à 11/16 à 3-points. Hors de la rotation de Mike Budenholzer depuis un moment, Pat Connaughton a profité du forfait de Wes Matthews pour saisir sa chance.

✅ Jimmy Butler. Comme lors du premier match, il a été efficace. Il a tenté de garder son équipe dans le coup, marquant 15 de ses 25 points en première mi-temps, mais il n’a rien pu faire face à la démonstration de Milwaukee.

⛔ Duncan Robinson – Max Strus – Kevin Love. Propulsé titulaire en l’absence de Tyler Herro, Duncan Robinson a été muet pendant trois quart-temps et ciblé en défense. Max Strus et Kevin Love n’ont guère mieux fait et n’ont pas pu enchainer après un super premier match. Les trois joueurs ont totalisé 9 points à 1/7 aux tirs avant le « garbage time ». Duncan Robinson a tout de même marqué 14 points en dernier quart-temps.

LA SUITE

Game 3 à Miami, dans la nuit de samedi à dimanche (1h30).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.