Bradley Beal et les Wizards poursuivis en justice

Suite du feuilleton Bradley Beal, accusé depuis près d’un mois par un spectateur, qui lui reprochait de lui avoir fait perdre 1 300 dollars en paris sportifs, après une défaite de Washington à Orlando le 21 mars dernier.

Sauf que, si l’affaire a ensuite pris de l’ampleur, c’est parce que juste après avoir été interpellé par ce fan désobligeant, le triple All-Star s’est retourné puis approché de lui, avant de lui faire tomber sa casquette d’un geste de la main, touchant le côté gauche de sa tête.

Finalement, on apprend aujourd’hui que la plainte déposée par ce spectateur aura bien des poursuites judiciaires contre Bradley Beal mais aussi les Wizards, tous deux poursuivis pour coups et blessures par le bureau du procureur de l’État de Floride, alors qu’il est également demandé au joueur de 29 ans plus de 50 000 dollars de dommages et intérêts.

Trois semaines après les faits, l’arrière de Washington, lui-même habitué des jeux d’argent, disait en tout cas comprendre la situation de ce parieur. Mais le voilà un peu plus empêtré dans ses démêlés avec la justice…

Bradley Beal Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 WAS 56 31 41.0 38.6 78.6 0.8 3.0 3.8 2.5 2.0 0.9 1.6 0.5 13.9 2013-14 WAS 73 35 41.9 40.2 78.8 0.7 3.0 3.7 3.3 2.1 1.0 1.8 0.3 17.1 2014-15 WAS 63 34 42.7 40.9 78.3 0.9 2.9 3.8 3.1 2.2 1.2 2.0 0.3 15.3 2015-16 WAS 55 31 44.9 38.7 76.7 0.8 2.7 3.4 3.0 2.1 1.0 2.0 0.2 17.4 2016-17 WAS 77 35 48.2 40.4 82.5 0.7 2.4 3.1 3.5 2.2 1.1 2.0 0.3 23.1 2017-18 WAS 82 36 46.0 37.5 79.1 0.7 3.7 4.4 4.6 2.0 1.2 2.6 0.4 22.7 2018-19 WAS 82 37 47.5 35.1 80.8 1.1 3.9 5.0 5.5 2.8 1.5 2.7 0.7 25.6 2019-20 WAS 57 36 45.5 35.3 84.2 0.9 3.3 4.3 6.1 2.2 1.3 3.4 0.4 30.5 2020-21 WAS 60 36 48.5 34.9 88.9 1.2 3.5 4.7 4.4 2.3 1.2 3.1 0.4 31.3 2021-22 WAS 40 36 45.1 30.0 83.3 1.0 3.8 4.7 6.6 2.4 0.9 3.4 0.4 23.2 2022-23 WAS 50 34 50.6 36.5 84.2 0.8 3.1 3.9 5.4 2.1 0.9 2.9 0.7 23.2 Total 695 35 46.0 37.2 82.3 0.9 3.2 4.1 4.3 2.2 1.1 2.5 0.4 22.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.