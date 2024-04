Pour une embrouille ridicule, un spectateur porte plainte contre Bradley Beal

« Tu m’as fait perdre 1 300 dollars (en paris sportifs) ! Tu merdes ! ». C’est ce qu’a lancé un spectateur à Bradley Beal mardi dernier après la défaite des Wizards à Orlando. L’affaire aurait pu en rester là, et l’arrière All-Star n’est ni le premier, ni le dernier à subir des remarques désobligeantes du public sur le chemin des vestiaires. Sauf que Bradley Beal s’est retourné vers le groupe qui lui avait lancé cette phrase. Il s’est approché d’une personne et d’un geste de la main, lui a fait tomber sa casquette et lui a, du même coup, touché le côté gauche de sa tête.

Selon TMZ, l’échange a duré près d’une minute et Bradley Beal lui a dit : « Arrête de mentir ! Je m’en fous de tes paris et de tes mises. Ce n’est pas pour ça que je joue ! » Sauf qu’il ne s’agissait pas de la personne qui l’avait interpellé mais son ami.

L’affaire aurait pu en rester là, sauf que ESPN rapporte que le spectateur a déposé plainte contre Bradley Beal pour l’avoir touché. Selon la vidéo des faits, en possession de la police, ce même spectateur s’excuse pourtant auprès de Bradley Beal, expliquant qu’il n’avait pas eu l’intention de le vexer.

La plainte indique qu’il existe des raisons « probables » d’accuser Bradley Beal de coups et blessures simples et que des poursuites seront engagées auprès du bureau du procureur de l’État.

Sauf que pour l’instant, aucune charge n’a été retenue contre le joueur, une semaine après les faits. Du côté du Magic, on laisse la justice s’en occuper, tandis que ni les Wizards, ni la NBA n’ont encore réagi.