Derrick Jones Jr. compte rempiler à Chicago

Éliminé aux portes des playoffs, lors du play-in, les Bulls s’apprêtent à vivre un été potentiellement charnière car, sans compter le grand blessé Lonzo Ball, seuls DeMar DeRozan, Zach LaVine, Alex Caruso, Patrick Williams, Andre Drummond et Dalen Terry sont sous contrat avec la franchise de l’Illinois la saison prochaine.

Si Nikola Vucevic donnera sa priorité à Chicago ou que Coby White a annoncé clairement ses intentions, Derrick Jones Jr. a quant à lui déclaré qu’il ne se voyait pas quitter l’équipe qu’il a rejoint à l’été 2021, dans un échange impliquant également Lauri Markkanen et Larry Nance Jr.

« Comme je l’ai dit au coach et à tous les autres, je suis là pour deux ans, je n’ai pas signé deux ans sans raison, donc je suis ici pour deux ans », rappelle-t-il ainsi. « Je dois juste m’asseoir avec mon agent, lui parler et voir certaines choses, mais je ne vois pas pourquoi cela évoluerait. Je n’ai pas, encore, d’autre plan en tête. »

Contractuellement parlant, on se souvient que Derrick Jones Jr. a prolongé pour deux ans à l’été 2022, mais sa deuxième année n’est pas garantie, puisqu’il s’agit d’une « player option » de 3.4 millions de dollars, qu’il peut choisir d’activer, ou pas.

Un profil de stoppeur défensif

À en croire l’ailier de 26 ans (5.0 points et 2.4 rebonds de moyenne cette saison), cela en prend donc le chemin, car il se sent très bien chez les Bulls, malgré une situation personnelle qui n’est pas tout le temps optimale (14 minutes de jeu en moyenne).

« Je sais que mon rôle n’est pas toujours celui que je voudrais. J’ai connu des blessures qui m’ont quelque peu ralenti, mais je pense qu’un [Derrick Jones Jr.] est très spécial. J’ai la sensation d’avoir bien joué quand on m’en a donné l’occasion, j’ai fait tout mon possible dans le rôle qui m’a été confié. Parfois, j’ai besoin d’être un peu plus agressif en attaque, mais en défense, je fais mon job », juge l’ancien joueur de Phoenix, Miami puis Portland.

S’il sait que sa progression passera forcément par un meilleur pourcentage de réussite à 3-points (30% en carrière), notamment dans les corners, « l’endroit où se trouve l’argent » selon lui, le très athlétique et polyvalent Derrick Jones Jr. est aussi conscient du fait que c’est en défense qu’il peut avoir un rôle à jouer dans cette ligue. À Chicago, ou ailleurs…

« J’adore défendre, c’est quelque chose que j’ai appris dans ma carrière : la défense fait gagner des titres », explique-t-il à ce propos. « Je veux intégrer une All-Defensive Team un jour, je sens que je peux y arriver, mais j’ai juste besoin d’une opportunité et d’un nombre de minutes approprié. »

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.